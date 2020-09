Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,61 EUR -1,41% (04.09.2020, 16:41)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (04.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Abgesehen von den relativ guten Perspektiven spreche noch ein weiterer Punkt für die BVB-Aktie: Die Bewertung sei mittlerweile wieder relativ günstig. So notiere das Papier aktuell mehr als 40% unter dem Vor-Corona-Niveau. Angesichts der Tatsache, dass die womöglich größtenteils wegfallenden Zuschauereinnahmen einen weitaus geringeren Anteil an den Konzernerlösen ausmachen würden, erscheine dieser kräftige Abschlag doch etwas übertrieben zu sein. Schließlich dürften die Einnahmen aus der Champions League, Werbung, Merchandising und allen voran natürlich TV-Geldern auch bei Geisterspielen weiterhin fließen.Fußball-Aktien seien schon immer riskante Anlagen gewesen - und in Zeiten von Corona erst recht. Dennoch seien die Voraussetzungen für die Aktien des solide geführten Clubs mit solider Bilanz und einer Vielzahl an Mega-Talenten vor dem Start der neuen Saison aktuell besonders gut. Daher könnten mutige Anleger das Corona-bedingt niedrige Kursniveau wieder zum Einstieg beim BVB nutzen. Der Stoppkurs sollte bei 5,25 Euro gesetzt werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,615 EUR -2,35% (04.09.2020, 16:27)