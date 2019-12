Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von Jochen Kauper vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Jochen Kauper von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Der Einzug ins Achtelfinale der Champions League habe der Borussia Dortmund-Aktie wieder etwas Auftrieb gegeben. Der vorläufige Verbleib in der lukrativen Königsklasse des europäischen Fußballs sichere dem Verein die Möglichkeit auf weitere Einnahmen in Millionenhöhe. Der BVB habe durch den glücklichen 2:1-Sieg im letzten Gruppenspiel gegen Slavia Prag den bis dahin punktgleichen Konkurrenten Inter Mailand noch kurz vor der Zielgeraden abgefangen. Im Achtelfinale gehe es jetzt gegen Paris St. Germain.Ebenfalls positiv: Der BVB treibe seine Bemühungen um eine Verpflichtung des 19 Jahre alten Norwegers Erling Haaland voran. Gut möglich, dass der BVB den 1,94 Meter großen Stürmer in Diensten von RB Salzburg bereits im Winter verpflichte. Der als eines der größten Talente Europas gehandelte Mittelstürmer stehe beim österreichischen Clubs zwar bis Juni 2023 unter Vertrag, solle aber wegen einer Ausstiegsklausel im Vertrag für 20 Millionen Euro zu haben sein.Der BVB verfüge dank kluger Einkaufspolitik und gesteigertem Marktwert einiger seiner hochveranlagten Talente über reichlich stille Reserven. Die Borussia Dortmund-Aktie ist und bleibt auf dem gegenwärtigen Niveau ein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Auch aufgrund der Tatsache, dass der neue Deal mit Puma noch nicht richtig eingepreist worden sei.