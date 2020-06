Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (22.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die DFL habe bekannt gegeben, wer ab der Saison 2021/22 die Bundesliga-Partien live übertragen werde und wer Zusammenfassungen ausstrahlen könne. Insgesamt würden die Bundesligisten nun pro Serie knapp 1,1 Milliarden Euro und damit nur etwas weniger als bisher erhalten. Was bedeute das für die BVB-Aktie?Zunächst einmal eher wenig. Die Aktie habe auf die Meldung nur leicht reagiert. Das Ergebnis der Auktion habe in etwa im Rahmen der Markterwartungen gelegen.Wichtig dürfte für den BVB nun vor allem werden, wie diese Einnahmen innerhalb der Liga verteilt würden. Bisher habe der BVB zusammen mit dem FC Bayern München mit fast 70 Millionen Euro das meiste Geld erhalten, während in dieser Saison etwa der SC Paderborn nur auf etwa 26 Millionen Euro gekommen sei. Es dürfte spannend werden, ob es bei dieser Aufteilung bleibe, da die Kritik daran immer lauter geworden sei.Mit dem ausgehandelten Deal dürfte Borussia Dortmund relativ gut leben können. Der BVB habe durchaus gute Möglichkeiten, in den kommenden Jahren weiter zu wachsen.Das Chance/Risiko-Verhältnis für die BVB-Aktie bleibt gut, mutige Anleger können nach wie vor einsteigen (Stoppkurs: 5,25 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link