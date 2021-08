Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,95 EUR +0,17% (26.08.2021, 13:58)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,95 EUR +0,51% (26.08.2021, 13:42)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (26.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die BVB-Aktie habe aufgrund der Supercup-Niederlage und der Pleite gegen SC Freiburg Federn lassen müssen. So sei das Papier des Ruhrpott-Clubs unter die wichtige 6-Euro-Marke gefallen. Ein Heimsieg am Freitag gegen Hoffenheim dürfte für Entspannung sorgen. Heute helfe dem Kurs der BVB-Aktie erst einmal eine aktuelle Analystenstimme.So habe Hauck & Aufhäuser die BVB-Aktie mit "buy" und einem Kursziel von 8 Euro in die Bewertung aufgenommen. Nach der Vorgabe hätte der Titel, ausgehend vom aktuellen Kursniveau, mehr als 30% Aufwärtspotenzial. Das Management des Fußballvereins habe einen Weg gefunden, sportlichen Erfolg und Kosten in Balance zu halten, habe Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Dies schlage sich in solider Profitabilität nieder.Auch "Der Aktionär" sei positiv für die Schwarz-Gelben gestimmt, da sowohl sportlich als auch geschäftlich die Erfolgschancen des BVB gut seien, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: