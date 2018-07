Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,31 EUR +1,04% (30.07.2018, 12:18)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

6,31 EUR +1,45% (30.07.2018, 12:29)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotentiale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (30.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Mit Axel Witsel stehe einem Medienbericht zufolge unmittelbar ein belgischer Nationalspieler vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der 29-jährige Mittelfeldspieler solle noch am Montag den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Vertrag beim BVB unterschreiben.Es sei davon auszugehen, dass die BVB-Macher Watzke und Zorc noch den einen oder anderen spannenden Deal einfädeln würden. Aktuell würden angeblich Gespräche mit Talenten wie Rafael Leao von Sporting Lissabon und Jean-Michael Seri von OGC Nizza und Wilfried Zaha von Crystal Palace laufen.Für ein Investment in die BVB würden neue lukrativere Fernsehverträge in Deutschland, Neuregelungen in der Champions League, das Merchandising in Asien und in den USA laufen, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.07.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: