Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (15.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Große Freude beim BVB: Trainer Marco Rose verlasse Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach nach dieser Saison und wechsele zur anderen Borussia aus Dortmund. Das hätten die Gladbacher am Montag bekanntgegeben, zuvor hätten die "Bild-Zeitung", das Magazin "Kicker" und die "Rheinische Post" über den Abschied des Trainers berichtet.Eine sehr gute Nachricht: Der BVB bekomme einen Top-Trainer, der sein Können in der Vergangenheit bei Borussia Mönchengladbach und v.a. bei RB Salzburg unter Beweis gestellt habe. Es eile ihm der Ruf voraus, der junge Spieler gut führen und weiterentwickeln könne. Konkretes und aktuelles Beispiel dafür sei Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach.Rose passe somit perfekt zur "BVB-Rassel-Bande". Wichtig wäre jetzt, dass sich der BVB für die kommende Champions-League-Saison qualifiziere. Aus Sicht des "Aktionärs" habe die Mannschaft absolut das Potenzial dafür - die unterbewertete BVB-Aktie habe indes das Zeug für höhere Kurse. Kurzum: Investierte Anleger sollten dabeibleiben. Der Stoppkurs sollte bei 4,40 Euro platziert werden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie: