Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,22 EUR +0,91% (18.02.2022, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

4,216 EUR -1,63% (18.02.2022, 16:25)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (18.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund habe zur Halbzeit des Geschäftsjahres 2021/22 ein deutliches Plus bei Umsatz und Ergebnis verzeichnen können. Nach vorläufigen Zahlen sei der Konzernumsatz bis Ende Dezember um knapp 20 Prozent auf 212,6 Millionen Euro geklettert, wie die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA am Freitag mitgeteilt habe.Der Konzerngewinn habe bei 37,5 Millionen Euro (Vorjahr minus 26,3 Millionen Euro) gelegen. Als Grund für das Plus habe die börsennotierte Gesellschaft ein "wesentlich verbessertes Ergebnis aus Transfergeschäften" genannt. Dies habe allein mit 60,2 Millionen Euro zu Buche geschlagen und vor allem am Verkauf von Jadon Sancho an Manchester United gelegen.Beim Umsatz seien gut 101 Millionen Euro auf Einnahmen aus der TV-Vermarktung entfallen. Weitere 62 Millionen Euro seien durch Werbung hereingekommen. Bei den Ausgaben hätten sich allein die Personalkosten auf 110 Millionen Euro belaufen.Mutige setzen auf eine Fortsetzung der zuletzt zarten Erholung (Stopp: 3,40 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link