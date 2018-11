Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

10,12 EUR +1,25% (12.11.2018, 12:56)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (12.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Die Entwicklung des Fußball-Bundesligisten in der Champions League sei enorm wichtig, denn hier werde das Geld verdient. Bislang habe der BVB aus dem Marktpool (TV-Gelder) 22,2 Mio. Euro erhalten, dazu Startgeld von 15,3 Mio. Euro plus Prämien i.H.v. 8,1 Mio. Euro (pro Punkt gebe es 900.000 Euro). Für das Achtelfinale winke dem BVB eine Prämie von 9,5 Mio. Euro. Diese sollte das Team von Lucien Favre am 28. November im Heimspiel gegen FC Brügge klar machen.Die Aufwärtsbewegung der BVB-Aktie sei mehr als gerechtfertigt. Wer investiert sei, könne auf dem aktuellen Kursniveau durchaus darüber nachdenken, die Hälfte der Position zu verkaufen. Das Kursziel laute 11,50 Euro, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2018)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:10,13 EUR +1,76% (12.11.2018, 12:55)