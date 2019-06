Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund bastele weiter am Kader für die neue Saison. Nach Nico Schulz (Hoffenheim), Julian Brandt (Leverkusen) und Thorgan Hazard (Mönchengladbach) werde Mats Hummels den BVB verstärken. Hummels gelte als einer der besten Innenverteidiger auf der internationalen Fußballbühne. Damit besetze der BVB eine Schlüsselposition. Die Abwehrschwäche habe den BVB in der abgelaufenen Saison nicht nur die Meisterschaft gekostet, auch in der Champions League sei man in hohem Bogen schon im Viertelfinale rausgeflogen.Kurse unter 9 Euro seien Kaufkurse. Mit einem Börsenwert von 768 Mio. Euro sei die BVB-Aktie nach wie vor viel zu günstig. Das Kursziel laute 12,50 Euro., so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2019)Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:8,555 EUR -0,12% (21.06.2019, 11:48)