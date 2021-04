Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,82 EUR +9,71% (19.04.2021, 14:31)



Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:

5,83 EUR +9,79% (19.04.2021, 14:48)



ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (19.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Darauf hätten die Fans und die Investoren gehofft: Dank einen klaren Siegs gegen Werder Bremen habe sich Borussia Dortmund wieder an die Qualifikationsränge für die lukrative Champions League (CL) herangetastet. Gleichzeitig hätten die beiden unmittelbaren Konkurrenten, Frankfurt und Wolfsburg, ihre Heimspiele verloren. Die Aktie mache heute einen ordentlichen Jubelsprung.Die CL-Aussichten hätten sich für den BVB nach dem 29. Spieltag wieder deutlich besser aufgehellt. Der Rückstand auf den vierten (letzten) Champions-League-Platz betrage nun nur noch vier Punkte. Und auch auf Rang drei seien es nur einen Punkt mehr.Bei noch fünf Spielen seien vier Punkte schnell aufgeholt, zumal die Tordifferenz gegenüber Frankfurt , die im Falle von Punktgleichstand relevant sei, aktuell für den BVB spreche.Die Aktie könne heute um rund neun Prozent zulegen und notiere im Bereich von 5,80 Euro. Damit helle sich auch das charttechnische Bild gewaltig auf: So habe der Kurssprung den Titel direkt über die 50-, 100- , 200-Tage-Linien und damit drei mittel- bis langfristig wichtige Indikatoren katapultiert.Investierte Anleger bleiben daher auf dem Spielfeld, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2021)Mit Material von dpa-AFX