Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (24.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Borussia Dortmund-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) unter die Lupe.Borussia Dortmund stelle die Weichen für die neue Saison. Nach Nico Schulz (Hoffenheim) sei Thorgan Hazard (Gladbach) verpflichtet worden. Der nächste Coup sei am Dienstag gefolgt. Der BVB verpflichte Super-Talent Julian Brandt von Bayer Leverkusen. "Der Aktionär" setze das Kursziel für die BVB-Aktie nach oben.In der neuen Saison solle Serienmeister FC Bayern ins Wanken gebracht werden. Die Meisterschale solle endlich wieder nach Dortmund geholt werden. "Diese Saison ist eine Verpflichtung und eine Motivation, im nächsten Jahr einen noch besseren Kader zu haben", habe Sportdirektor Michael Zorc gesagt.Die Planungen zur Verbesserung der Schlagkraft der BVB-Truppe würden auf Hochtouren laufen. Fix seien die Verpflichtungen Nico Schulz (Hoffenheim) und Thorgan Hazard (Gladbach). Vor wenigen Tagen habe sich der BVB die Dienste von Super-Talent Julian Brandt von Bayer Leverkusen gesichert. Hut ab! Brandt sei im aktuellen Transfersummen-Wahnsinn sogar ein Schnäppchen: Die Ablöse liege bei festgeschriebenen 25 Millionen Euro.Die Aktie zeige sich in den letzten Wochen wieder in einer technisch ausgezeichneten Form. Nach einer Konsolidierung zwischen 8,40 Euro und 8,60 Euro habe die BVB-Aktie wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Die Hürde im Bereich von 9,01 Euro sei ebenfalls geknackt worden. Der nächste Widerstand liege bei 9,47 Euro. Blicke man auf die letzten Jahre zurück, so habe sich die BVB-Aktie vor allem in der fußballfreien Zeit extrem gut entwickelt.Jochen Kauper von "Der Aktionär" erhöht das Kursziel von 12,00 Euro auf 12,50 Euro. (Analyse vom 24.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link