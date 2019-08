Aktuell sähen die Experten im Brexit-Drama drei Optionen als gleich wahrscheinlich an: Erstens, ein No-Deal-Szenario, wovon die Experten glauben würden, dass Johnson es eigentlich gar nicht wolle, zweitens, eine neue Austrittsvereinbarung und drittens, einen weiteren Aufschub des Austritts Großbritanniens aus der EU.



Sollte es zu einer weiteren Fristverlängerung und damit wahrscheinlich zu Neuwahlen kommen, könnte es durchaus sein, dass Boris Johnson seinen Parlamentssitz verliere und er am Ende ohne alles dastehe.



Was die Märkte betreffe, so würden die Experten von BlueBay Asset Management nach einem volatilen August auch einen schwankungsintensiven September erwarten. Die Aufmerksamkeit werde sich auf die anstehenden Sitzungen der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank FED richten - wenngleich man in den vergangenen Monaten habe beobachten können, dass die Tweets des US-Präsidenten die größten Auswirkungen auf die Märkte hätten. Aus diesem Grund würden die Experten von BlueBay Asset Management es auch für sinnvoll halten, ihre Anlagerisiken hauptsächlich außerhalb der Reichweite von Donald Trump zu halten. Chancen sähen die Experten vor allem an der Peripherie. Gilt-Renditen würden sie für zu niedrig und damit für eine attraktive Short-Position halten. (30.08.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Mark Dowding, Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management, stellt sich die Frage, ob es sein könnte, dass sich der britische Premierminister Boris Johnson am Ende genauso verschätzt wie Matteo Salvini in Italien.Wir wären nicht vollkommen überrascht, sollte Johnson zusammen mit dem bisherigen italienischen Innenminister von der Lega Nord in die politische Wüste geschickt werden, so die Experten von BlueBay Asset Management.