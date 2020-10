Börsenplätze Boozt-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Boozt-Aktie:

14,88 EUR -0,67% (08.10.2020, 16:15)



Tradegate-Aktienkurs Boozt-Aktie:

14,94 EUR -2,10% (08.10.2020, 16:44)



ISIN Boozt-Aktie:

SE0009888738



WKN Boozt-Aktie:

A2DR6B



Ticker-Symbol Boozt-Aktie:

BOK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Boozt-Aktie:

BZTAF



Kurzprofil Boozt AB:



Boozt AB (ISIN: SE0009888738, WKN: A2DR6B, Ticker-Symbol: BOK, Nasdaq OTC-Symbol: BZTAF) ist ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das E-Commerce-Lösungen für die Bekleidungsindustrie anbietet. Boozt AB bietet maßgeschneiderte E-Commerce-Software und -Dienstleistungen an, die E-Commerce-Plattformen schaffen, nämlich Boozt.com und seine Monomarken-Shops, die vollständig gehostet und verwaltet werden. (08.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boozt-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boozt AB (ISIN: SE0009888738, WKN: A2DR6B, Ticker-Symbol: BOK, Nasdaq OTC-Symbol: BZTAF) unter die Lupe.Boozt, Schwedens Zalando, habe erneut die Prognose für 2020 erhöht. Bei der EBIT-Marge erwarte Boozt nun eine Spanne von 4,5 bis 5,5 Prozent nach zuvor 3,5 bis 4,5 Prozent. Die Prognose für das Umsatzwachstum laute weiterhin auf 20 bis 25 Prozent. Die Boozt-Aktie gehe durch die Decke.Bei Boozt laufe es einfach. Das Q3 sei besser gewesen als erwartet, so die Schweden am Mittwoch. Der Start in die Herbst-Wintersaison sei vielversprechend verlaufen. Die Bruttomarge habe sich verbessert, was hauptsächlich am hohen Anteil an Aktionsware gelegen habe.Es sei das dritte Mal im laufenden Jahr, dass das Unternehmen die Prognose anhebe. Im Juni sei der Onlinemodehändler von einer operativen Marge von drei bis vier Prozent ausgegangen. Im August habe Boozt die Schätzung auf 3,5 bis 4,5 Prozent erhöht.Seit der Empfehlung des AKTIONÄR vom Juli notiere Boozt mit 65 Prozent im Plus. Trotz der Rally sei der Wachstumswert mit einem 2021er-KGV von 39 nach wie vor moderat bewertet. Der Chart sehe nach dem Break auf ein neues Rekordhoch einwandfrei aus. Fazit: Da geht noch mehr, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link