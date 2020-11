Bonn (www.aktiencheck.de) - Im Unterschied zu früheren harten Rezessionen sind die verfügbaren Einkommen in den USA während der Coronavirus-Krise dank staatlicher Hilfen zeitweise um mehr als zehn Prozent gestiegen, so Ulrich Stephan, Chef-Anlagestratege Privat- und Firmenkunden bei der Postbank.



Da die Privathaushalte wegen des Lockdowns nicht so viel hätten ausgeben können wie sonst üblich, hätten sie rund eine Billion US-Dollar zusätzlich gespart. Sobald ein Impfstoff zur Verfügung stehe und die Coronavirus-Beschränkungen abgebaut würden, dürfte dieses Geld sehr schnell in den Konsum fließen und das Wirtschaftswachstum beflügeln. Die Analysten würden daher gute Chancen sehen, dass die Konjunkturerholung in den USA in den kommenden Monaten wieder deutlich Fahrt aufnehme und mindestens bis in die zweite Jahreshälfte 2021 hinein anhalte. Hiervon sollten auch die Aktienmärkte profitieren, zumal Investoren über eine sehr hohe Liquidität verfügen würden und ihr Kapital in einem solchen Umfeld zugunsten von Aktien umschichten dürften. (24.11.2020/ac/a/m)



