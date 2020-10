Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Aufschwung am US-Wohnimmobilienmarkt scheint keine Grenzen zu kennen, so die Analysten von Postbank Research.



Der NAHB, ein wichtiger Stimmungsindex der Wohnungsbauunternehmen, sei im Oktober auf 85 Punkte und damit auf einen neuen Rekordwert gestiegen. Bei den Baugenehmigungen sei im September mit annualisiert 1,6 Millionen Einheiten der höchste Stand seit 2007 erreicht worden. Auch die Baubeginne hätten im Vormonatsvergleich zulegen können, würden sich mit annualisiert 1,4 Millionen Einheiten aber noch leicht unterhalb des Vorkrisenniveaus befinden. Wohnungen und Häuser seien in den USA auch dank Homeoffice und Homeschooling vor allem in der Coronavirus-Pandemie gefragter denn je. Die US-Notenbank sorge mit ihrer lockeren Geldpolitik dafür, dass die Hypothekenzinsen auf einem historischen Tief verharren und Immobilien für die Haushalte bezahlbar bleiben würden. Der Aufwärtsdruck bei den Preisen nehme allerdings zu.



Auf dem Arbeitsmarkt und bei Baumaterialien seien Angebotsengpässe erkennbar, die dem Aufschwung am Wohnimmobilienmarkt zumindest in quantitativer Hinsicht bald Grenzen setzen könnten. Für den EUR/USD hätten die Daten aus der US-Bauwirtschaft in den vergangenen Tagen aber keine bedeutende Rolle gespielt. Der Euro habe gegenüber dem US-Dollar gestern weiter zulegen können, nachdem Hoffnung aufgekeimt sei, dass vor den Präsidentschaftswahlen in den USA doch noch ein Fiskalpaket kommen könnte. (21.10.2020/ac/a/m)



