Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.700,26 Euro +-0,42% (07.11.2018, 12:48)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

USD 1.949,46 +/- 0,00% (07.11.2018, 14:11, vorbörslich)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (07.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley die Aktien von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, weiterhin eine Übergewichtung des Titels.Die Q3-Übernachtungsergebnisse von Booking Holdings Inc. seien 200 Basispunkte besser gewesen als prognostiziert. Auch die Q4-Guidance sehe stärker aus als erwartet. Offensichtlich könne das Unternehmen verschiedene Asse ausspielen.Besonders positiv seien das Wachstum aus Direktkanälen und der Umstand, dass der eigene Traffic die größte Quelle für das Neukundenwachstum bleibe, so der Analyst Brian Nowak.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley halten in ihrer Booking Holdings-Aktienanalyse am "overweight"-Rating sowie am Kursziel von 2.100,00 USD fest.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Düsseldorf-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.705,52 Euro -1,85% (07.11.2018, 13:16)