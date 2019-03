Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

1.553,58 Euro -0,05% (20.03.2019, 13:00)



Nasdaq-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

USD 1.755,58 -0,48% (20.03.2019, 15:15)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Deutschland:

PCE1



Ticker Symbol Booking Holdings-Aktie Nasdaq:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (20.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von Analyst Brian McGill von Telsey Advisory Group:Laut einer Aktienanalyse äußert Brian McGill, Analyst beim Investmenthaus Telsey Advisory Group, in Bezug auf die Aktien von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG), ein US-Online-Portal für Reisebuchungen, nur noch die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Ein schwächerer konjunktureller Ausblick für Europa und ein zunehmend intensiverer Wettbewerb durch Google und Airbnb könnten Booking Holdings Inc. das Leben schwerer machen, so die Analysten von Telsey Advisory Group.Die Bewertung der Booking Holdings-Aktie sehe nicht überaus angespannt aus. Die zusätzlichen Herausforderungen lassen aber nach Ansicht des Analysten Brian McGill einen Gang an die Seitenlinie angemessener erscheinen.Die Aktienanalysten von Telsey Advisory Group stufen in ihrer Booking Holdings-Aktienanalyse den Titel von "outperform" auf "market perform" zurück und reduzieren das Kursziel von 2.100,00 auf 1.800,00 USD an.Börsenplätze Booking Holdings-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:1.540,19 Euro -1,60% (20.03.2019, 14:38)