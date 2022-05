Tradegate-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.160,50 EUR +8,85% (05.05.2022, 08:39)



NASDAQ-Aktienkurs Booking Holdings-Aktie:

2.103,33 USD -0,12% (04.05.2022)



ISIN Booking Holdings-Aktie:

US09857L1089



WKN Booking Holdings-Aktie:

A2JEXP



Ticker-Symbol Booking Holdings-Aktie:

PCE1



NASDAQ-Symbol Booking Holdings-Aktie:

BKNG



Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (05.05.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Booking habe mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktien von Booking Holdings seien daraufhin am Mittwoch nachbörslich um sechs Prozent auf über 2.230 Dollar gestiegen. Besonders der Optimismus über die Nachfrage nach Sommerreisen treibe an. Das seien die Details.Chief Executive Glenn Fogel habe gesagt, dass das Unternehmen trotz eines unsicheren makroökonomischen Umfelds eine weitere Stärkung der globalen Reisetrends im laufenden Quartal verzeichnet habe. Er habe hinzugefügt, dass Booking Holdings sich auf eine intensive Sommerreisesaison vorbereite.Der Online-Reisedienstleister habe seinen Verlust für das am 31. März zu Ende gegangene Quartal auf 700 Millionen Dollar bzw. 17,10 Dollar pro Aktie ausgeweitet, verglichen mit einem Verlust von 55 Millionen Dollar bzw. 1,34 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum. Der bereinigte Gewinn habe 3,90 Dollar betragen. Die von FactSet befragten Analysten hätten 85 Cents erwartet. Der Umsatz sei von 1,14 Milliarden Dollar auf 2,7 Milliarden Dollar gestiegen. Hier hätten die Analysten im Voraus 2,53 Milliarden Dollar erwartet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Booking Holdings-Aktie: