Kurzprofil Booking Holdings Inc.:



Booking Holding Inc. (früher: Priceline.com Inc.) (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hotel- und Flugbuchungen über das Internet. Durch die Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen wird Kunden ein umfassender Service geboten. Priceline.com nimmt für sich in Anspruch besonders preisgünstige Angebote machen zu können. Der Hauptsitz befindet sich in Norwalk, Connecticut. (25.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Booking Holdings-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Booking Holdings Inc. (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, Nasdaq-Symbol: BKNG) unter die Lupe.Bei Booking sei es im vergangenen Geschäftsjahr 2019 gut gelaufen. Für das vierte Fiskalquartal erwarte der Konsens ein moderates Wachstum. Beim Umsatz lägen die Prognosen bei durchschnittlich 3,27 Mrd. Dollar gegenüber 3,21 Mrd. Dollar im Vorjahreszeitraum (Plus 1,88 Prozent). Der Quartalsgewinn je Aktie solle auf 22,01 Dollar sinken, im Vorjahresquartal habe Booking noch 22,49 Dollar je Aktie vermeldet.Für das Gesamtjahr würden die Analysten einen Umsatz in Höhe von 15,01 Mrd. Dollar erwarten (2018: 14,53 Mrd. Dollar). Auch das EPS solle im Vergleich zu den 92,59 Dollar vom Vorjahr auf 101,46 Dollar steigen.Die Analysten würden für das Q1/2020 nur noch einen leicht steigenden Umsatz von 2,98 Mrd. Dollar (zu 2,93 Mrd. aus dem Vorjahresquartal) und ein von 11,32 Dollar auf 12,01 Dollar gestiegenes EPS erwarten. Die Zahlen aus dem Fiskaljahr 2019 und den Ausblick auf Q1/2020 lege Booking am 26. Februar vor.Vermeintlich gute Zahlen und positiv gestimmte Analysten würden die Schäden durch den Coronavirus aber nicht wettmachen. Im Laufe der Kurskorrekturen durch die steigenden Infektionen, verlängerten Flugpausen und Reisewarnungen sei die Booking-Aktie am 24. Februar bis zu neun Prozent gesunken.Der Coronavirus belaste die Touristikbranche weltweit. Davon bleibe auch der aktuelle Kurs der Booking Holdings-Aktie nicht verschont. Trotz positiver Erwartungen für das Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres gerate der Titel aktuell unter die Räder. Engagierte Anleger sollten die finalen Zahlen und die Aussagen des Managements abwarten.Der AKTIONÄR habe den Stopp bei 1.600 Euro gesetzt. Diesen gilt es insbesondere in Hinblick auf das wegen der noch nicht vollends absehbaren Corona-Folgen vermutlich herausfordernde erste Quartal 2020 zu beachten, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2020)