Tradegate-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

1,07 Euro -1,24% (10.10.2019, 11:03)



TSE-Aktienkurs Bombardier-Aktie:

CAD 1,58 +1,28% (09.10.2019)



ISIN Bombardier-Aktie:

CA0977512007



WKN Bombardier-Aktie:

866671



Ticker-Symbol Bombardier-Aktie Deutschland:

BBDB



TSE-Ticker-Symbol Bombardier-Aktie:

BBD



Kurzprofil Bombardier Inc.:



Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) ist ein in Kanada beheimateter Produzent von Luft- als auch Schienenfahrzeugen. Der Hauptsitz befindet sich in Montréal.



Mit über 35.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt, produziert und unterstützt Bombardier Aerospace innovative Luftfahrtprodukte für die Marktsegmente Geschäfts- und Verkehrsflugzeuge sowie Spezial- und Amphibienflugzeuge. Mit 64 Produktions- und Technikstandorten in 26 Ländern und 19 Servicezentren in aller Welt ist Bombardier Transportation der weltweit führende Bahntechnikanbieter. (10.10.2019/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - Bombardier-Aktienanalyse von Analyst Cameron Doerksen von National Bank Financial:Cameron Doerksen, Analyst vom Investmenthaus National Bank Financial, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des Luft- und Schienenfahrzeuganbieters Bombardier Inc. (ISIN: CA0977512007, WKN: 866671, Ticker-Symbol: BBDB, TSE-Symbol: BBD) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von National Bank Financial nehmen eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von Bombardier Inc. vor.Analyst Cameron Doerksen passt das Kursziel für die Bombardier-Aktie von 4,15 auf 3,70 CAD nach unten an.In ihrer Bombardier-Aktienanalyse stufen die Analysten von National Bank Financial den Titel nach wie vor mit "outperform" ein.Börsenplätze Bombardier-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Bombardier-Aktie:1,07 EUR -0,63% (10.10.2019, 09:44)