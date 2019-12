Robinhood: Aktien-App für Millennials



Das 2013 in Kalifornien gegründete Startup habe als erster Anbieter den kostenlosen Aktien und ETF-Handel per App ermöglicht, inzwischen sei - zumindest auf dem US-amerikanischen Markt - auch der Handel mit Optionen und Kryptowährungen möglich. Neben dem Kauf und Verkauf von Aktien biete die App weitere Funktionen wie den Zugang zu Wirtschaftsartikeln und -videos, Analystenratings oder Benachrichtigungen bei Preisänderungen an. Anleger, die sich tiefergehend informieren möchten, könnten einen Premium-Account anlegen, der sie zusätzlich mit detaillierten Marktinformationen und Research-Reports versorge. Hauptzielgruppe seien jüngere Anleger aus der Millennial-Generation zwischen Ende 20 und Ende 30. Die Idee überzeuge die Geldgeber: Robinhood habe bereits mehr als 900 Millionen US-Dollar eingesammelt und sei zurzeit mit ambitionierten 7,6 Milliarden US-Dollar bewertet. Aktuell expandiere die Plattform nach Großbritannien.



Größtes Risiko: Robinhood sei zurzeit noch defizitär und die Konkurrenz schlafe nicht. Das ehemalige Alleinstellungsmerkmal des kostenfreien Aktienhandels werde inzwischen international von mehreren FinTechs kopiert. In Deutschland gehöre zum Beispiel das Startup Trade Republic Bank zur Konkurrenz, in Großbritannien Revolut und Freetrade und in den USA Firsttrade und M1 Finance.



Größte Stärke: Die Stellung als Markt-Pionier und starke Wachstumsraten. Die Plattform habe im Dezember 2019 mehr als 10 Millionen Accounts gezählt. Zum Vergleich: Ende 2018 habe die Nutzerzahl 6 Millionen betragen. Das entspreche einem Wachstum von 66 Prozent. Als First Mover habe Robinhood sich damit einen großen Vorsprung verschaffen und die strategisch wichtige Zielgruppe der tech-affinen Millennials an seine Marke binden können.



Airbnb: Disruptiver Marktführer



Der Community-Marktplatz habe vor elf Jahren den Trend zur Shared Economy mitbegründet und schrecke mit der Vermittlung von Unterkünften die Hotelbranche in mehr als 191 Ländern auf. Das Unternehmen arbeite seit 2016 profitabel und habe bisher mehr als 4,8 Milliarden US-Dollar an Investorengeldern eingesammelt. Die aktuelle Marktbewertung belaufe sich auf rund 31 Milliarden US-Dollar. Private Anleger würden schon länger auf eine Chance hoffen, an der Erfolgsgeschichte teilzuhaben. Bereits 2018 sei ein Börsengang im Gespräch gewesen, jetzt könnte es laut Aussagen von CEO Brian Chesky 2020 soweit sein.



Größtes Risiko: Dem Geschäftsmodell würden zurzeit Steine in Form von politischen Regulierungen in mehreren Städten weltweit in den Weg gelegt, zum Beispiel in Berlin, Boston und Toronto. Hinzu komme, dass Airbnb ein weiterer Anbieter sei, der aufgrund von Gewaltverbrechen mit Reputationsproblemen zu kämpfen habe: Bei einer Halloween-Party in einem über Airbnb vermieteten Haus in Kalifornien seien 2019 bei einer Schießerei fünf Menschen ums Leben gekommen. CEO Chesky habe daraufhin getwittert, in Zukunft gezielt gegen unautorisierte Parties vorgehen und das manuelle Screening von "high risk" Buchungen verstärken zu wollen.



Größte Stärke: Airbnb sei First Mover in einem neuen Marktsegment, das die Spielregeln für die weltweite Hotelbranche verändere. Inzwischen mache die Plattform klassischen Hotels nicht nur Privatkunden, sondern auch Geschäftsreisende streitig. So habe sie jüngst in die Firma Zeus Living investiert, die unmöblierte Privathäuser in Firmenunterkünfte umwandle und vermiete.



Dies sei nur eine Auswahl an potenziellen IPO-Kandidaten. Die Liste möglicher Börsengänge im nächsten Jahr sei deutlich länger. Anleger sollten also nichts überstürzen. Wichtig sei, sich vor einem Investment intensiv mit dem jeweiligen Unternehmen auseinander zu setzen. Jedes Geschäftsmodell berge Risiken, entscheidend sei jedoch, wie eine Firma darauf reagiere. Airbnb und Didi hätten schnell Konsequenzen gezogen. Das habe besonders im Fall Didi zwar kurzfristig Einbußen bei Fahrgastzahlen und Umsätzen bedeutet, verbessere langfristig jedoch die Sicherheit der Dienstleistungen und zahle auf die Reputation ein. "Es kommt auf langfristiges Denken an", sage GAMAX-Fondsexperte, Tommaso Tabacchi. "Sowohl bei der Unternehmensführung als auch bei der Investment-Strategie. Anleger, die sich nicht nur an vielversprechenden Bewertungen orientieren, sondern das Unternehmen als Ganzes im Blick haben, können bei einem frühzeitigen Einstieg attraktive Renditen erwirtschaften." (17.12.2019/ac/a/m)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2019 hielt für die Tech-Branche einige Enttäuschungen bereit: So entpuppte sich der langerwartete Börsengang von Uber als Misserfolg, von dem das Unternehmen sich bis heute nicht erholt hat, so die Experten der GAMAX Management AG.Im November sei es zu einem regelrechten Ausverkauf gekommen. Insgesamt seien Aktien im Wert von fast einer Milliarde US-Dollar auf den Markt gekommen, der Kurs sei um 14 Prozent gerutscht. Hoffnungsträger WeWork wiederum habe es gar nicht erst an die Börse geschafft. Der IPO sei abgesagt worden, nachdem WeWork seine Bewertung stetig gesenkt habe. Diese solle für den Börsengang unter 20 Milliarden US-Dollar gelegen haben - gegenüber einer vorherigen Bewertung von 47 Milliarden Dollar.Das zeige ein grundlegendes Problem der Branche auf: Viele junge Unternehmen seien sehr hoch bewertet, ohne bisher Gewinne erwirtschaftet zu haben. Das berge zwar Risiken, Anleger müssten sich aber nicht abschrecken lassen. Auch heute noch würden IPOs die Chance bieten, bereits frühzeitig an einer Erfolgsgeschichte teilzuhaben, wie es damals bei Amazon (ISIN US0231351067/ WKN 906866) oder Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) der Fall gewesen sei. Wichtig sei jedoch, sich nicht von hohen Bewertungen blenden zu lassen und das Geschäftsmodell kritisch zu betrachten. Auch 2020 gebe es wieder einige Börsenneulinge. Die Fondsboutique GAMAX Funds werfe einen ersten Blick auf drei potenzielle IPO-Kandidaten, ihre Stärken und ihre Risiken.Didi Chuxing: Zwischen Marktführerschaft und MordfällenAuch wenn die Branche der Fahrdienstanbieter und ihre Investoren noch am Uber-IPO zu knacken hätten - immer wieder würden Gerüchte über einen möglichen Börsengang des chinesischen Anbieters Didi Chuxing laut. Didi sei der weltweit größte Anbieter von Fahrdienstleistungen und biete neben eigenen Fahrern, die ihre Privatautos nutzen würden, auch die Vermittlung von Taxis, Chauffeurdiensten, Mietautos und Reisebussen an. Bereits 2016 habe das Unternehmen das China-Geschäft von Wettbewerber Uber übernommen und zuletzt in Länder wie Australien, Mexiko und demnächst Costa Rica expandiert. Ein möglicher Börsengang wäre mehrere Milliarden Dollar schwer, schwarze Zahlen schreibe das mit 57 Milliarden US-Dollar bewertete Unternehmen jedoch noch nicht.Größte Stärke: Didi sei trotz aktueller Probleme der größte Ride-Sharing-Anbieter in China und decke mit seinem Service geografisch die größte Fläche ab. Bereits 2018 habe die App mehr als 10 Milliarden Einzelfahrten registriert. 2019 habe Didi nach eigenen Angaben 550 Millionen registrierte Nutzer gehabt. Auch für die Zukunft scheine das Unternehmen gut gerüstet: Didi betreibe die größte Elektroautoflotte in China, inklusive eines Netzwerks an Ladestationen. Zudem sei geplant, in Shanghai einen autonomen Fahrservice mit Robo-Taxis zu launchen.