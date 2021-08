Wien (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanische Börsenaufsicht hat Digitalwährungen ins Visier genommen, so die Experten von "FONDS professionell".Für seine Offensive wolle der SEC-Chef, der früher als Professor an der Eliteuniversität MIT Kurse über Bitcoin und Blockchain gehalten habe, weitreichende Befugnisse vom Kongress und ein größeres Budget, um mehr Krypto-Experten anzuheuern. "Diese Fälle sind aufwändig. Wir könnten locker zwei- bis dreimal so viele Leute einstellen und hätten immer noch nicht genug", so Gensler. Es sei insbesondere wichtig, den rasant gewachsenen, bislang nahezu unregulierten Bereich der Decentralized Finance (DeFi) einzuhegen. Mit Blick auf den Verbraucherschutz sowie Geldwäsche- und Terrorismus-Prävention sehe Gensler bei dezentralen Dienstleistern offenbar große Lücken.Die Kryptoszene sei von den Plänen des US-Chefaufsehers alles andere als angetan. "Dies ist die aggressivste und feindlichste Haltung der SEC, wenn es um die Kryptoregulierung in den USA geht", zitiere das "Handelsblatt" die Investorin Katherine Wu. Gensler verstehe gerade so viel von der Materie, "dass er wirklich gefährlich werden kann". Die Kurse vieler Cyberwährungen hätten sich bereits vor Genslers Ankündigung schwach entwickelt. Der Bitcoin, die wichtigste Digital-Devise, sei seit Ende Juli abgerutscht und stehe derzeit bei rund 37.700 US-Dollar. (Ausgabe vom 04.08.2021) (05.08.2021/ac/a/m)