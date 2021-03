In Asien würden sich die Indices heute Morgen uneinheitlich zeigen: Während Japan (-0,6%) und Hongkong (-0,9%) im Minus notieren würden, liege Festland-China aktuell im grünen Bereich (+0,5%).



Was die europäischen Märkte betreffe, so würden die vorbörslichen Indikatoren aktuell einen schwächeren Handelsstart für Europas Aktienindices erwarten lassen.



Die Ölpreise seien nach zwischenzeitlichen Zugewinnen zurückgefallen und hätten sich mit kräftigen Abgaben gezeigt. Grund dafür gewesen seien primär Sorgen, dass die OPEC+ auf ihrem Treffen diese Woche eine potenzielle Ausweitung der Ölförderung beschließen könnte. Die Sorte WTI habe um 4,5% auf USD 60,70 kräftig "abgeschmiert".



Der Goldpreis habe gestern um 0,7% auf USD 1.739 je Feinunze zulegen können, Silber sei um 1,0% auf USD 26,70 gestiegen.



Der Bitcoin habe die Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten munter mitgemacht und habe um rd. 8% auf USD 48.861 angezogen. Damit liegte die Kryptowährung aktuell rd. 76% über dem Jahrestief vom 4. Januar. (02.03.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die globalen Börsen präsentierten sich am Montag unisono von ihrer freundlichen Seite, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gesunkene Anleiherenditen hätten zu Wochenbeginn an der Wall Street für eine deutliche Erholung gesorgt. Stark gestiegene Renditen seien der Grund dafür gewesen, dass sich viele Investoren letzte Woche aus den relativ zu Anleihen riskanteren Aktien zurückzogen hätten. Die Notfallzulassung eines Impfstoffes von Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) durch die FDA am Sonntag, solide Konjunkturdaten und weitere Fortschritte in dem USD 1,9 Bio. schweren Coronavirus-Hilfspaket hätten den Optimismus für eine rasche wirtschaftliche Erholung wieder angeheizt. Positiv seien außerdem die Fortschritte bei den Corona-Impfkampagnen und das Zurückfahren der wegen der Pandemie verhängten Einschränkungen in zahlreichen Ländern aufgenommen worden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei bereits zur Eröffnung nach oben geschnellt und sei wieder über die Marke von 14.000 Punkten gesprungen. Am Ende des Tages habe er 1,6% höher bei 14.013 Punkten gelegen.Nahezu überall positiv seien die Revisionen der Einkaufsmanagerindices (PMIs) in Europa für die Industrie im Februar ausgefallen. Der Index der Eurozone sei leicht nach oben auf 57,9 Punkte korrigiert worden, der für Deutschland auf 60,7. Damit halte sich die Industrie auf kräftigem Expansionskurs. In Frankreich und Spanien sei der PMI ebenfalls nach oben revidiert worden. Auch in den USA habe die Industrie Wachstum verzeichnen können. Der ISM für das verarbeitende Gewerbe sei von 58,7 im Vormonat auf 60,8 geklettert und damit auf den höchsten Stand seit zwei Jahren. Etwas konträr dazu habe sich im Februar der von IHS Markit in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex im Vergleich zum Vormonat etwas abgeschwächt.