Hamburg (www.aktiencheck.de) - Trotz der steigenden Unsicherheit aufgrund der zunehmenden Corona-Infektionen haben die internationalen Aktienmärkte lange Ruhe bewahrt und sogar vielfach neue Rekorde eingestellt, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.



Scheinbar hätten viele Anleger mit einem baldigen Höhepunkt der Neuinfektionen gerechnet und sich auf die zu erwartenden Nachholeffekte ab dem zweiten Quartal 2020 fokussiert. Nachdem der Virus aber den Sprung über die chinesischen Grenzen geschafft habe und sogar massiv in Europa - allen voran Italien - angekommen sei, sehe die Lage anders aus. Mittlerweile seien die realwirtschaftlichen Gefahren einer weiteren globalen Ausbreitung offensichtlich. Besonders gravierend sei, dass es sich gleichzeitig um einen Angebots- und Nachfrageschock handle. Allein der schon heute absehbare deutliche Rückgang des chinesischen BIP-Wachstums im ersten Quartal beeinflusse wirtschaftlich eng mit China verbundene Volkswirtschaften negativ.



Sollten ähnliche Entwicklungen auch in anderen Teilen der Welt für großflächigen Quarantänemaßnahmen, zusätzliche Produktionsunterbrechungen, eingestellte Flugverbindungen und weitere Reisestornierungen sorgen, wäre in Deutschland ein negatives Wachstum im ersten Quartal wahrscheinlich. In diesem Fall dürfte auch der heute mit 96,1 Punkten überraschend positive ifo-Geschäftsklimaindex wieder nachgeben. Mit den bisher erwarteten knapp 15 Prozent aggregierten Gewinnsteigerungen der DAX-Unternehmen sei vor diesem Hintergrund nicht mehr zu rechnen. (25.02.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.