COVID-19 habe eine wesentliche Schwäche im globalen Finanzwesen entlarvt, die durch zehn Jahre künstlich verbilligter Kredite entstanden sei. Und der einzige Ausweg sei die Umsetzung noch größerer Unterstützungsmaßnahmen, die fast allen, die Hilfe suchen würden, eine Rettungsleine zuwerfen würden. Ideen wie Helikoptergeld und die moderne Geldtheorie seien vor ein paar Monaten lächerlich gemacht worden, aber die direkte Zufuhr von Liquidität in die Adern der Weltwirtschaft werde das BIP viel wirksamer ankurbeln als QE, das weitgehend nur in die Adern der Finanzmärkte Liquidität eingespeist habe.



Die Märkte seien von einem externen Schock völlig überrascht worden, der zu einer Zeit eingetreten sei, als die Stimmung sehr bullish, die systematische Positionierung überfüllt und das Vertrauen in die Zentralbanken sehr hoch gewesen sei. Nach der massiven Rally, die zu einem großen Teil technisch bedingt gewesen sei, konzentriere sich der Markt nun auf die enorme Hilfestellung der FED, die eindeutig entschlossen sei, die meisten Risikoanlagen zu stützen. Mit ihrer jüngsten Aktion habe die FED eine neue Stufe des Moral Hazard erreicht - die Verstaatlichung übermäßiger Risikobereitschaft. Die Zentralbanken würden als Backstop für Staats-, Unternehmens- und Kommunalanleihen fungieren, und ein Rückgang der Spreads habe auch zu einem starken Rückgang der Volatilität der Anleihenmärkte geführt. Der starke Rückgang der Volatilität der US-Treasuries spiegele nicht nur die geringere realisierte Volatilität wider, sondern auch das Potenzial der FED, eine Art Zinskurvenkontrolle einzuführen. Aber wenn all diese Maßnahmen nicht ausreichen würden, werde die FED dann anfangen, den ultimativen Risiko-Asset zu kaufen: Aktien? Auf kurze Sicht sei der Kampf gegen die FED ein Verlustgeschäft.



Der jüngste Aufschwung könnte wie die Bärenmarktrally enden, die im Oktober 2008 nach der Verabschiedung des TARP begonnen habe und aufgrund des katastrophalen Einbruchs der Wirtschafts- und Gewinndaten, der darauf gefolgt sei, vollständig in das Markttief vom März 2009 umgeschlagen habe. Die Experten von Unigestion würden nach wie vor befürchten, dass sich die Verschlechterung der Makrodaten und Gewinne nicht vollständig in den allgemeinen Aktienbewertungen widerspiegele. Ein Rückgang der Gewinne pro Aktie um "nur" 13% im Jahresvergleich würde die Kurs-Gewinn-Verhältnisse des S&P 500-Index wieder auf die Niveaus zurückbringen, die zuletzt beim Höchststand des Marktes im Februar 2020 erreicht worden seien.



Ein weiterer Gegenwind für Aktien bestehe darin, dass die größten Käufer des letzten Jahrzehnts, die Unternehmen, viel weniger aktienfreundlich sein würden, sobald sie sich auf die Sicherung ihrer Bonität konzentrieren würden. Die jüngsten Schwankungen der Credit Spreads seien sogar noch erstaunlicher gewesen als jegliche andere Risikoanlage. Innerhalb von drei Wochen habe sich die Aufmerksamkeit von potenziellen Ausfällen von gehebelten Unternehmen, Rating-Herabstufungen, Margin Calls und Zwangsverkäufen hin zu einem Front Running vor den Maßnahmen der FED verlagert. Die Experten von Unigestion würden befürchten, dass sich die Spreadniveaus irgendwann der wirtschaftlichen Realität eines wirklichen Kreditzyklus stellen müssten. Bewertungen für risikoreiche Anlagen würden kurzfristig vielleicht keine Rolle spielen, aber in einem Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren seien sie von großer Bedeutung.



Die größte Schwierigkeit bestehe darin, ein angemessenes Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung zu finden. Gegenwärtig fordern die Stimmung, die technischen und politischen Aspekte eine kurzfristige offensive Haltung, während unsere grundsätzliche Sicht auf die Wirtschaft und die Gewinne eine mittelfristige defensive Positionierung erfordert, so die Experten von Unigestion. Die Experten von Unigestion seien zuversichtlich, dass sich die Märkte nach dieser von FOMO und TINA angetriebenen Rally nach den Zinssenkungen der FED wieder auf die Realwirtschaft konzentrieren würden. Trotz aller politischen Unterstützung und der positiven gesundheitsbezogenen Nachrichten seien die Experten der Meinung, dass die meisten Anleger die Folgen der COVID-19-Rezession und ihre Auswirkungen auf die Gewinne in einem Finanzumfeld mit hohem Leverage unterschätzen würden. Daher ist unser Portfolio gemäß unserem Kernmakroszenario defensiv orientiert, aber wir haben unsere Risiko-Exposure durch Anlagen erhöht, die von den Zentralbanken unterstützt werden, um an der kurzfristigen positiven Dynamik teilzunehmen, so die Experten von Unigestion. (16.04.2020/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Der S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) erlebte vor kurzem den schnellsten Zusammenbruch seiner Geschichte und verlor in 21 Handelstagen 33,9%, so die Experten von Unigestion.Der gesamte Leverage, der während der bisher längsten Expansion aufgebaut worden sei, habe zu einem Teufelskreis zwischen Volatilität, Liquidität und "risikobasierten" Zwangsverkäufen geführt. In diesen unsicheren Zeiten würden Anleger nach historischen Referenzen suchen. In kurzer Zeit seien die Vergleiche von einem Schock, der dem 11. September entsprochen habe, zur Krise von 2008 und schließlich zum größten aller finanziellen Schocks, der Weltwirtschaftskrise, gegangen. Betrachte man jedoch die historischen Daten, so biete die Weltwirtschaftskrise keinen wirklichen Vergleich. In dieser Zeit sei der Bau von Wohnimmobilien um 82% zurückgegangen, die Industrieproduktion sei um 52% gesunken und der Deflationsdruck habe zu einem Preisrückgang von 33% geführt. Zudem sei ihre Dauer (Anzahl der Quartale) wesentlich länger gewesen als das, was man für diese Krise erwarte. Präsident Hoover habe sich geweigert, die Hilfe der Bundesregierung anzubieten, und seine Hauptprioritäten auf den Haushaltsausgleich gesetzt.Das heutige Umfeld könnte nicht anders sein. Die Zentralbanken würden viel massiver und schneller eingreifen als in früheren Krisen. Das derzeitige Programm der FED zum Ankauf von Vermögenswerten habe alle anderen quantitativen Lockerungsprogramme innerhalb von weniger als vier Wochen in den Schatten gestellt. Die Dringlichkeit der Situation habe eine geld- und finanzpolitische Reaktion ausgelöst, die in ihrem Ausmaß, ihrer Stärke und Geschwindigkeit beispiellos sei.