Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Der neue Boeing-Chef David Calhoun mache Schluss mit der Scheibchentaktik seines Vorgängers Dennis Muilenburg, der noch im November eine Rückkehr der seit März 2019 aus dem Verkehr gezogenen Boeing 737 MAX vor dem Jahreswechsel 2019/20 in Aussicht gestellt habe. Der Flugzeugbauer habe nun mitgeteilt, nach den bisherigen Erfahrungen im Rezertifizierungsprozess damit zu rechnen, dass die zuständigen Behörden ab Jahresmitte 2020 mit der Freigabe beginnen würden. Jedoch liege der Zeitplan ganz in den Händen der Flugaufsichtsbehörden. Die Wiederaufnahme der Mitte Januar eingestellten Produktion solle aber langsam und kontinuierlich schon Wochen zuvor beginnen.Mit dieser Mitteilung habe Boeing erneut viele Kunden verärgert, die das Flugzeug schon vorher in ihren Flugplänen vorgesehen hätten. Das Flugverbot werde somit insgesamt mindestens 15 Monate dauern. Außerdem empfehle Boeing nun gegenüber den Aufsichtsbehörden, dass alle 737 MAX-Piloten ein umfangreiches Simulatorentraining durchlaufen müssten.Darüber hinaus laufe auch die Entwicklung der Boeing 777X alles andere als rund. Es komme zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen, u.a. wegen fehlerhafter Triebwerke. Immerhin solle hier der Erstflug noch in Q1/2020 erfolgen.Aufgrund der neuen Timeline senkt Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, das Kursziel für die Boeing-Aktie weiter USD 275,00 auf USD 260,00 und bestätigt seine Verkaufsempfehlung. (Analyse vom 23.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.