Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing komme nicht auf die Beine. Der Flugzeug-Hersteller habe Aufträge für weitere 108 Maschinen des Pannenflugzeugs 737 Max verloren. Unter anderem habe die zum General-Electric-Konzern gehörende Leasing-Firma Gecas im April ihre Max-Bestellungen gekürzt. Damit habe der amerikanische Airbus-Konkurrent erstmals seit Jahren Order für insgesamt weniger als 5.000 Flugzeuge verschiedener Typen in den Büchern. Bereits im März seien Bestellungen für 150 Maschinen der 737 Max storniert worden. Die Boeing-Aktie sei am Dienstag im US-Handel zeitweise unter die wichtige 120-Dollar-Marke gerutscht. Es gebe jedoch auch eine gute Nachricht.Die Boeing 737 Max sei lange ein Bestseller für den Luftfahrt-Konzern gewesen - nach zwei Abstürzen mit 346 Toten stünden nun aber alle Max-Flugzeuge weltweit am Boden. Nach Erkenntnissen von Unfallermittlern habe ein Assistenzsystem, das den Piloten unter einigen Umständen bei der Steuerung der Maschine helfen sollte, wegen fehlerhafter Sensordaten zu den Katastrophen geführt.Bei der Überprüfung des Modells seien auch weitere Probleme unter anderem in der Software zutage getreten. Es sei immer noch unklar, wann die 737 Max wieder fliegen dürfe. Kunden würden die Geduld verlieren - zumal sie sich angesichts der Corona-Krise auf eine lange Flaute im Luftverkehr einstellen und Geld sparen müssten.Boeing-Chef Dave Calhoun stelle sich zudem darauf ein, dass durch die Corona-Krise eine große US-Airline in diesem Jahr aus dem Geschäft gehen könnte. "Ja, höchstwahrscheinlich", habe Calhoun auf eine entsprechende Frage in einem Interview des US-Senders NBC gesagt.Im September komme die Nagelprobe für die Fluggesellschaften, habe er argumentiert. Dann laufe die momentane US-Unterstützung für die Luftfahrt-Industrie bei Gehaltszahlungen aus. Der Luftverkehr werde bis dahin aber nicht einmal ein Viertel des vorherigen Niveaus erreichen, habe Calhoun zu bedenken gegeben. "Vielleicht werden wir uns zum Jahresende den 50 Prozent nähern. Also werden die Airlines definitiv Anpassungen machen müssen."Es gebe jedoch auch eine gute Nachricht für den US-Konzern: Boeing habe nämlich aus Saudi-Arabien zwei Aufträge im Wert von mehr als zwei Milliarden US-Dollar für die Lieferung von mehr als 1.000 Luft-Boden- und Anti-Schiffs-Raketen erhalten.Ein erster Auftrag im Wert von 1,97 Milliarden US-Dollar betreffe die Modernisierung von SLAM ER-Marschflugkörpern sowie die Lieferung von 650 neuen Flugkörpern "zur Unterstützung der Regierung von Saudi-Arabien", wie aus dem Pentagon verlautet habe. Die SLAM ERs seien GPS-gesteuerte Luft-Boden-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 155 Seemeilen (ca. 180 Meilen, also etwa 290 Kilometer).Das Pentagon habe außerdem einen Vertrag über mehr als 650 Millionen US-Dollar für die Lieferung von 467 neuen Harpoon Block II-Anti-Schiffs-Raketen angekündigt, darunter mehr als 400 für Saudi-Arabien. Die anderen würden nach Brasilien, Katar und Thailand geliefert.In einer separaten Erklärung habe Boeing gesagt, die neuen Verträge würden die Fortsetzung des Harpoon-Programms bis 2026 sicherstellen und die SLAM ER-Produktionslinie neu starten. Boeing habe die Gesamtsumme der Rüstungsverträge auf 3,1 Milliarden US-Dollar beziffert. Eine Sprecherin habe gesagt, dass dies auch eine zuvor bereits angekündigte Bestellung beinhaltet habe.In Zeiten, da Zivilflugzeuge kaum noch gefragt seien, würden Rüstungsaufträge für Boeing wichtiger. Dennoch reiche das bei weitem nicht, den Aktienkurs nach oben zu hieven. Auf absehbare Zeit dürfte außer zwischenzeitlichen Kursaufschwüngen wenig zu holen sein.