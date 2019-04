NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 364,94 -1,11% (10.04.2019, 22:01)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse von HBSC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HBSC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) charttechnisch unter die Lupe.Nachdem die Boeing-Aktie die Kurslücke von Mitte März (415,65 USD zu 402,65 USD) zuletzt nicht habe schließen können, drohe dem US-Flugzeugbauer ein weiteres Kursmuster, bei dem Gaps eine zentrale Rolle spielen würden. So sei jüngst auf das Aufwärtsgap der Vorwoche das spiegelbildliche Phänomen bei 383,13/379,80 USD auf der Unterseite gefolgt. Im Zusammenspiel beider Kurslücken entstehe ein sog. "island reversal". Da auch der trendfolgende MACD ein frisches Ausstiegssignal generiert habe, sollten Anleger perspektivisch mit weiterem Abgabedruck rechnen. Als wichtige Katalysatoren würden in diesem Kontext die 38-Wochen-Linie (akt. bei 362,45 USD) sowie das jüngste Verlaufstief bei 361,54 USD dienen. Mit anderen Worten: Ein Bruch der beschriebenen Unterstützungen würde den Grundstein für einen erneuten Abverkauf in Richtung des Aufwärtstrends seit Anfang 2016 (akt. bei 317,42 USD) legen. Zur zurückhaltenden Einschätzung der Analysten von HBSC Trinkaus & Burkhardt passe auch das im März auf Monatsbasis ausgeprägte "bearish engulfing". Als Absicherung für neue Short-Positionen biete sich die obere Gapkante der jüngsten Abwärtskurslücke (gut 383 USD) an, so die Analysten von HBSC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 11.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:323,85 Euro -0,17% (11.04.2019, 10:03)Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:322,50 Euro -0,26% (11.04.2019, 10:42)