Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.08.2019/ac/a/n)



Connecticut (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Robert Stallard von Vertical Research Partners:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Robert Stallard, Analyst von Vertical Research Partners, die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Vertical Research Partners passen nach dem ersten vollen Quartal, in dem die 737 MAX am Boden geblieben sei, und den fälligen Kompensationszahlungen an Fluggesellschaften die Gewinnprojektionen für Boeing Co. an.Nach dem Zurückziehen der Guidance für 2019 herrsche mehr Unsicherheit als sonst üblich. Weitere MAX-bezogene Anpassungen seien daher nicht auszuschließen.Analyst Robert Stallard reduziert das Kursziel für die Boeing-Aktie vom 426,00 auf 400,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: