Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

195,70 EUR +0,80% (29.04.2021, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

195,60 EUR +0,95% (29.04.2021, 14:36)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

235,46 USD -2,89% (28.04.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.04.2021/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), erhöht aber das Kursziel von 165 auf 200 USD.Der US-Konzern scheine die wichtigsten Baustellen wieder im Griff zu haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Für eine nachhaltige Erholung bedürfe es nun jedoch eines weltweiten Abflauens der Corona-Krise, die noch nicht recht in Sicht sei. Zudem bleibe die Frage, wie sich die Akzeptanz der Boeing 737 MAX (Neubestellungen) entwickeln werde. Es würden wichtige Impulse im Produktprogramm der zivilen Verkehrsflugzeuge fehlen, um dem europäischen Wettbewerber Airbus nicht hinterherfliegen zu müssen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 165 auf 200 USD angehoben. (Analyse vom 29.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: