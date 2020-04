Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern müsse sparen. Die Coronavirus-Pandemie habe zu einer massiven Streichung von Flügen weltweit geführt, was die gesamte Luftfahrtindustrie in eine schwere Krise gestürzt habe. Folgerichtig müsse Boeing-CEO David Calhoun handeln und plane umfassende Stellenkürzungen. Der US-Flugzeugbauer wolle mit einem Abfindungprogramm seine Mitarbeiter ermutigen freiwillig zu gehen. Bisher sei nicht bekannt, wie viele Arbeitsplätze bei Boeing gestrichen werden sollten.Boeing leite die richtigen Schritte ein: Nach der bereits ausgesetzten Dividende und Aktienrückkaufprogramm, würden jetzt operative Maßnahmen zur Kostensenkung folgen. Das zeige, dass das Management den Ernst der Lage verstanden habe und handlungsfähig sei. Dennoch sei die Boeing-Aktie derzeit ein heißes Eisen. Interessierte Neueinsteiger sollten daher eine klare Bodenbildung abwarten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.04.2020)