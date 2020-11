Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (23.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach der Berg- und Talfahrt in der vergangenen Woche führe die Boeing-Aktie den Dow Jones am Montag an. Nachdem die USA das Flugverbot für die Unglücksmaschine Boeing 737 Max bereits aufgehoben hätten, könnte dies auch in weiten Teilen Europas bald geschehen. An der Börse komme das gut an.Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), die für die EU und vier weitere europäische Länder zuständig sei, rechne laut ihrem Exekutivdirektor Patrick Ky damit, der 737 Max im Januar wieder grünes Licht geben zu können. "Alle Studien zeigen uns, dass die 73 Max wieder in Betrieb gehen kann", so Ky. Nach der Genehmigung durch die FAA in den USA wäre die Entscheidung der EASA der nächste wichtige Schritt auf dem Weg zurück zur Normalität. China wolle derweil vorerst am Flugverbot festhalten.Wie lange es dauere, bis die Flüge in Europa dann wieder beginnen würden, werde vom Training der Piloten und der Zeit für die Software-Upgrades der Airlines und die Umsetzung anderer Vorschriften durch die EASA abhängen. In den USA solle es am 29. Dezember wieder losgehen, keine sechs Wochen nach der Genehmigung in der vergangenen Woche."Der Aktionär" favorisiert derzeit aber nach wie vor die Papiere des Wettbewerbers Airbus, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: