Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

194,22 EUR -4,25% (20.04.2021, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

195,90 EUR -3,31% (20.04.2021, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

236,07 USD -3,31% (20.04.2021, 16:30)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Rauswurf von Ex-Konzernchef Dennis Muilenburg Ende 2019 müsse nun auch der lange als potenzieller Nachfolger des aktuellen Boeing-Chefs Dave Calhoun gehandelte Finanzvorstand von Boeing gehen. Im Dow Jones sei die Boeing-Aktie am Dienstag im frühen Handel der schwächste Wert. Charttechnisch spitze sich die Lage zu.Boeings Finanzvorstand Greg Smith habe seinen Rücktritt eingereicht. Der seit 2011 amtierende Top-Manager werde das Unternehmen am 9. Juli verlassen, habe der US-Flugzeugbauer am Dienstag mitgeteilt. Der 54-Jährige habe während der Krise um den Absturzflieger 737 Max eine sehr wichtige Rolle bei Boeing gespielt.Nach dem Rauswurf von Ex-Konzernchef Dennis Muilenburg Ende 2019 sei Smith sogar für kurze Zeit zum vorübergehenden Vorstandsvorsitzenden befördert worden. Ein Nachfolger stehe noch nicht fest. Die Suche laufe, habe der Konzern erklärt.Smith sei insgesamt seit rund 30 Jahren für den Airbus-Rivalen tätig. Er sei in der Branche eigentlich als aussichtsreicher Kandidat gehandelt worden, den Vorstandsvorsitz von Konzernchef Dave Calhoun zu übernehmen. Stattdessen habe Boeing jetzt bekannt gegeben, dass der Verwaltungsrat die Altersgrenze für Calhouns Ruhestand von 65 auf 70 Jahre erhöht habe.Boeing stehe wegen neuer Probleme mit dem Typ 737 Max ohnehin unter Druck. Die Personalie bringe keine neue Ruhe in den Konzern.Investierte Anleger sollten sich eine persönliche Stopp-Loss-Marke setzen - etwa bei 220 Dollar bzw. 185 Euro. "Der Aktionär" bevorzugt nach wie vor die Airbus-Aktie, die längerfristig bessere Chancen haben dürfte, so Martin Mrowka. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link