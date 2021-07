Charttechnisch laufe der Kurs in ein Dreieck hinein. "Der Aktionär" rät Anlegern, vorerst abzuwarten, so Martin Mrowka. (Analyse vom 02.07.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Schweizer Regierung wolle neue Kampfjets in den USA bestellen. Der Eurofighter, an dem Deutschland mit Airbus beteiligt sei, komme nicht zum Zuge. Auch der US-Anbieter Boeing mit seiner F/A-18E Super Hornet und die französische Firma Dassault mit dem Rafaele würden leer ausgehen. Die Regierung habe sich für den Jet F-35 des Anbieters Lockheed Martin entschieden.Die neuen Flugzeuge des weltweit größten Rüstungskonzerns sollten die bisher von der Schweiz genutzten F/A-18E von Boeing ersetzen. Die F-35 von Lockheed Martin sei über die Nutzungsdauer von rund 30 Jahren zwei Milliarden Franken (etwa 1,8 Milliarden Euro) billiger als das nächstgünstige Angebot, habe Verteidigungsministerin Viola Amherd gesagt.Insgesamt habe die Schweiz nach einer Volksabstimmung ein Budget von zunächst sechs Milliarden Franken zur Verfügung gestanden. Die Erstanschaffung von 36 F-35-Maschinen belaufe sich auf gut fünf Milliarden Franken, habe Amherd gesagt. Abschließend entscheide das Parlament.Die Boeing-Aktie habe sich am Donnerstag im US-Handel bei hohen Umsätzen letztlich fast unverändert gezeigt. Der Dow-Wert habe bei 239,73 Dollar knapp über seiner 50-Tage-Linie geschlossen, die aktuell bei 239,50 Dollar verlaufe.Möglicherweise werde der Boeing-Kurs von einem anderen Militär-Auftrag gestützt. Deutschlands Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer sei zu Besuch in Washington gewesen und habe ihren US-Kollegen Lloyd Austin getroffen. Die beiden hätten dabei auch über den deutschen Kauf von fünf Seefernaufklärungs-Flugzeugen von Boeing gesprochen.Die Militär-Sparte von Boeing sei in den vergangenen Jahren immer wichtiger für den Luft- und Raumfahrt-Konzern geworden. Mittlerweile liege der Anteil des Segments Verteidigung am Gesamtumsatz bei 45 Prozent. Der Schwerpunkt liege bei Passagierflugzeugen.Die Schweizer Bank Credit Suisse jedenfalls habe das Kursziel für Boeing von 230 auf 265 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "neutral" belassen.Analyst Robert Spingarn habe in einer aktuellen Studie seine Schätzungen für die Produktion kommerzieller Flugzeuge erhöht - unter anderem als Folge einer starken Erholung des inländischen Reiseverkehrs. 2021 rechne er nun mit einem etwas geringeren Verlust je Aktie und ab 2022 dann wieder mit einem etwas stärkeren, stetig ansteigenden Überschuss.Neue Rüstungsaufträge würden dem von Pannen und Verzögerungen im Passagiergeschäft belasteten Geschäft von Boeing helfen. Die Aktie dränge sich dennoch nicht als Investment auf. Möglicherweise werde Boeing sogar neue Aktien ausgeben, was den Aktienkurs weiter drücken könnte.