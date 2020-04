Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der durch das 737-Max-Debakel und die Corona-Krise doppelt belastete US-Flugzeugbauer scheine gerade noch die Kurve zu bekommen. Boeing wolle die stillgelegte Flugzeug-Produktion wieder hochfahren. Sogar Sorgenkind 737 Max solle wieder gebaut werden. Nach einem dramatischen Kursabsturz in den vergangenen Wochen schieße die Boeing-Aktie nach oben. Auch Airbus und MTU würden kräftig mit hochgezogen.Boeing habe am Donnerstag nachbörslich bekannt gegeben, ab nächster Woche die Flugzeugproduktion im Bundesstaat Washington wieder aufzunehmen. Seit März stehe dort wegen des Coronavirus alles still.Ab dem 20. April sollten rund 27.000 Boeing-Mitarbeiter im Gebiet Puget Sound eingeschränkt und unter strengen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen wieder die Produktion der Passagierflugzeug-Programme für die Boeing 747, 767 und 777 aufnehmen. Auch die bereits seit Januar ruhende Produktion der 737 Max werde wieder aufgenommen, schreibe "Reuters". Der "Dreamliner" Boeing 787 solle wenige Tage später weiter montiert werden. Im Werk in South Caroliner solle die 787-Produktion jedoch weiter ruhen.Die Boeing-Aktie sei vor der Nachricht am Donnerstag um acht Prozent auf 134,24 Dollar abgestürzt. Nachbörslich sei die US-Notierung auf über 144 Dollar nach oben geschossen und habe damit fast den Schlussstand von Mittwoch erreicht.Im deutschen Handel habe sich die Boeing-Aktie von 122,94 Euro am Freitag-Vormittag auf zeitweise 138 Euro verbessert. Das Boeing-Signal, aber auch die Nachricht, dass offenbar ein wirksames Medikament gegen das Coronavirus gefunden sei, habe auch andere Aktien der Luftfahrt-Branche beflügelt.Gleichzeitig habe der CEO von Boeing, Dave Calhoun, jedoch in einem Brief an die Mitarbeiter mitgeteilt, dass die amerikanische Luft- und Raumfahrtindustrie finanzielle Hilfe von der Regierung benötigen werde. Wie das konkret für Boeing für Boeing aussehen könnte, sei laut "Reuters" nicht mitgeteilt worden.Das Hochfahren der Boeing-Produktion sei ein hoffnungsvolles Signal, dass das Schlimmste überstanden sein könnte. Doch noch grassiere das Coronavirus weiter, die Krise sei nicht beendet.Die Boeing-Aktie bleibe daher weiterhin ein heißes Eisen. Interessierte Neueinsteiger mit längerfristigem Horizont sollten daher abwarten, bis eine klare Bodenbildung erkennbar ist, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Dazu sollte der Kurs über 150 Dollar, besser noch über 160 Dollar steigen.Spekulative, eher als kurzfristige Trades gedachte Käufe in Boeing, Airbus und MTU könnten jedoch bereits jetzt vielversprechend sein. In jedem Fall geböten sich derzeit recht enge Stopp-Loss-Orders. (Analyse vom 17.04.2020)