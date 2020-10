Kurzfristig orientierte Anleger können auf einen zu erwartenden Aufschwung mit der Wiederzulassung der Boeing 737 Max spekulieren, alle anderen warten an der Seitenlinie, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2020)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

139,18 EUR -2,66% (02.10.2020, 12:50)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

138,40 EUR -3,70% (02.10.2020, 12:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

167,86 USD +1,57% (01.10.2020)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing bestätige die Gerüchte: Ab 2021 solle die komplette Fertigung der Modellserie Boeing 787 "Dreamliner" aus Kostenspargründen an die amerikanische Ostküste verlegt werden. Für den Standort Everett bei Seattle sei das ein schwerer Schlag. Die Boeing-Aktie habe jedoch positiv reagiert. Man warte gespannt auf die Wiederzulassung der 737 Max.Um die Produktionskosten in der Corona-Krise zu senken, verschiebe der US-Luftfahrtriese Boeing die Fertigung seines Modells 787 "Dreamliner". Traditionell werde der Langstreckenjet in Everett bei Seattle im US-Bundesstaat Washington produziert, 2010 sei North Charleston in South Carolina als zweiter Standort hinzugekommen. Der "Dreamliner" werde ab 2021 nur noch dort gefertigt, wie Boeing am Donnerstagabend mitgeteilt habe. Die Produktionsrate sinke ab kommendem Jahr auf sechs Jets pro Monat.In einem Memo an die Mitarbeiter habe Boeing-Manager Stan Deal von einer "schwierigen Entscheidung" gesprochen, die nötig sei, damit der Konzern die Belastungen durch die Pandemie bewältigen könne. Auf Nachfrage habe eine Sprecherin gesagt, dass aktuell etwa 900 Mitarbeiter in der 787-Produktion in Everett beschäftigt seien. Boeing wolle sich bemühen, den Stellenabbau möglichst gering zu halten.Boeing habe im Werk bei Seattle eine ganze Reihe von Werken mit zehntausenden Beschäftigten und betone, dass dort weiterhin die Modellserien 737, 747 sowie 767 und 777 produziert würden.Die Boeing-Aktie habe positiv reagiert. Am Donnerstag habe der Dow Jones-Wert bei 167,86 Dollar mit einem Tagesplus von 1,6 Prozent geschlossen. Die Börse heiße die Kostensenkung durch die Produktionsverlagerung gut. Der Kurs sei bis an seine 50-Tage-Linie herangelaufen, wo er bereits mehrfach abgeprallt sei. Außerbörslich schwächele der US-Wert heute jedoch. Auch im deutschen Handel stehe die Boeing-Aktie am Freitag unter Druck.Kürzlich habe die amerikanische Aufsichtsbehörde FAA die überarbeitete Version der 737 Max in einem Testflug begutachtet. Eine Wiederzulassung des für Boeing wichtigen Modelltyps könnte demnächst anstehen. Der Markt befürchte dennoch eine Stornowelle bei diesen Kurz- und Mittelstrecken-Jets.Die US-Investmentbank Goldman Sachs halte die Sorgen von Investoren um die Auftragslage mit dem Krisenflieger 737 Max jedoch für übertrieben. Analyst Noah Poponak habe sich optimistischer für die Zeit nach einer Wiederzulassung geäußert. Er glaube, dass die Angst vor einer Stornierungswelle unbegründet sei.Der Experte habe sein Zwölf-Monats-Kursziel für Boeing mit 225 US-Dollar bestätigt, was etwa 35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Etwa die Hälfte der Kunden habe ihren Bedarf in der Phase der Jet-Stilllegung und der Corona-Pandemie bereits angepasst und dabei überwiegend nichts an den Auftragsbüchern geändert. Unter der Annahme, dass 42 Flugzeuge pro Monat gefertigt werden könnten, sei die Produktion des Jets immer noch für bis zu acht Jahre ausgelastet.Nach wie vor liege das Geschäft von Boeing corona-bedingt am Boden. Ohne eine Bewältigung der Corona-Pandemie werde sich darin nichts maßgeblich ändern.