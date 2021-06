Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

205,60 EUR +2,03% (01.06.2021, 17:18)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

206,10 EUR +2,31% (01.06.2021, 17:01)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

252,075 USD +2,05% (01.06.2021, 17:04)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.06.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Vor dem Wochenende sei die Boeing-Aktie noch wegen neuer Probleme mit dem Langstrecken-Flugzeug Dreamliner abgesackt. Nach dem handelsfreien Memorial Day starte sie aber furios. Der Kurs erreiche das höchste Niveau seit gut acht Wochen. Ein Analyst habe lobende Worte gefunden und sein Kursziel angehoben.Cai von Rumohr, Managing Director und Analyst bei der Investmentgesellschaft Cowen, habe sein Kursziel für die Boeing-Aktie von 240 auf 290 USD angehoben. "Jetzt, da die USA eine Impfrate von 50 Prozent erreicht haben, wird sich der Flugverkehr weiter beschleunigen", habe er sein Votum begründet. "Die IATA [International Air Transport Association] erwartet nun, dass der Flugverkehr bis 2023 das Niveau von 2019 erreichen wird." Der sich schnell verbessernde Flugverkehr würde die Nachfrage nach Flugzeugen stärken. Und Boeing würde sich besser als der Markt entwickeln. Investoren sollten die kurzfristigen Probleme bei Boeing ignorieren und sich auf die Erholungsmöglichkeiten in den kommenden Jahren konzentrieren, so von Rumohr.Noch am Freitag hätten neue Probleme mit Boeings Langstrecken-Jet "Dreamliner" den Aktienkurs belastet. Der US-Konzern müsse erneut die Auslieferung des Langstrecken-Flugzeugtyps 787 ein weiteres Mal stoppen. Das "Wall Street Journal" habe unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA neue Fragen zu Boeings Problemlösungen habe. Boeing habe die Auslieferung der Dreamliner-Jets nach einer fünfmonatigen Unterbrechung erst im März wieder aufgenommen.Boeing habe nach wie vor Probleme, an verschiedenen Stellen hapere es. Wenn sich der weltweite Flugverkehr nach Corona erhole, würden auch die Flugzeugbestellungen bei Boeing wieder wachsen. Doch würden die Kosten für Verzögerungen und/oder Flugzeug-Stornierungen ein Damoklesschwert bleiben. "Der Aktionär" bevorzuge die Aktie des europäischen Flugzeugbauers Airbus, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: