Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

289,45 EUR +0,99% (03.02.2020, 09:21)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

290,45 EUR +1,10% (03.02.2020, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

318,27 USD -1,00% (31.01.2020)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (03.02.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing sei wegen der Krise um den nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Unglücksjet 737 Max auch mit Ermittlungen der US-Börsenaufsicht SEC konfrontiert. Der US-Luftfahrtkonzern habe dies in seinem am Freitag veröffentlichten Jahresbericht für 2019 eingeräumt und versichert, bei den Untersuchungen vollumfänglich zu kooperieren. Das gleiche gelte für die bereits bekannten Ermittlungen des US-Justizministeriums und anderer Regierungsbehörden.Boeing stehe nach den Vorfällen im Oktober 2018 und März 2019, bei denen insgesamt 346 Menschen gestorben seien, heftig in der Kritik. Der Konzern werde verdächtigt, die Unglücksflieger im scharfen Wettbewerb mit dem europäischen Rivalen Airbus überstürzt auf den Markt gebracht und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Boeing streite dies ab, habe aber Fehler und Pannen eingeräumt.Verschiedene US-Behörden würden untersuchen, ob bei der Zulassung der seit März weltweit mit Flugverboten belegten Modellreihe 737 Max alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Die Krise rund um den Problemflieger sei für den Konzern eine enorme Belastung und habe ihm 2019 den ersten Jahresverlust seit mehr als zwei Jahrzehnten eingebrockt. Ob und wann die Aufsichtsbehörden die 737 Max wieder abheben lassen würden, sei ungewiss. Boeing habe zuletzt mit Mitte 2020 gerechnet.Im vierten Quartal habe Boeing unterm Strich ein Minus von 1,0 Milliarden Dollar erzielt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum habe der Airbus-Rivale noch 3,4 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz sei wegen der gestoppten Auslieferungen der 737 Max - Boeings bis zu zwei verheerenden Abstürzen bestverkauften Flugzeugmodells - um 37 Prozent auf 17,9 Milliarden Dollar gesunken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link