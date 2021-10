Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

180,36 EUR -0,29% (27.10.2021, 20:12)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

209,3267 USD -0,23% (27.10.2021, 20:01)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing komme nicht aus der Krise: Hartnäckige Probleme bei den Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" kämen den US-Flugzeugbauer teuer zu stehen. Die notwendigen Nacharbeiten und die gedrosselte Produktion dürften zusammen mit etwa einer Milliarde US-Dollar (862 Million Euro) negativ zu Buche schlagen, habe der Airbus -Erzrivale am Mittwoch in Chicago mitgeteilt.Auch deshalb sei Boeing im dritten Quartal wieder in die roten Zahlen gerutscht: Unter dem Strich habe ein Verlust von 132 Millionen Dollar nach einem Minus von 466 Millionen ein Jahr zuvor gestanden. Im zweiten Quartal habe Boeing erstmals seit 2019 wieder einen Gewinn erzielt. Analysten hätten im Schnitt auch diesmal schwarze Zahlen erwartet. Die Boeing-Aktie habe kurz nach Handelsbeginn in New York dennoch um rund ein halbes Prozent zugelegt, sei dann aber deutlich ins Minus gerutscht.Während sich Boeing langsam vom Debakel um den Unglücksflieger 737 Max erhole, mache nun mit dem 787 "Dreamliner" ein anderes wichtiges Modell Schwierigkeiten. Wegen verschiedener Produktionsmängel habe der Konzern die Auslieferungen in diesem Jahr stoppen und die Herstellung drosseln müssen. Die Misere könnte sich hinziehen - zuletzt hätten bereits wichtige Zulieferer wie Raytheon Technologies über anhaltende Belastungen durch die Probleme mit der 787 geklagte.Die Aktie von Boeing sei charttechnisch angeschlagen. "Der Aktionär" bleibt deswegen der Meinung, Anleger sollten die Boeing-Aktie weiterhin meiden, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link