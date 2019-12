Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

303,45 EUR +1,79% (23.12.2019, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,00 USD -1,35% (24.12.2019, 19:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.12.2019/ac/a/n)



Die wiederholten Rücktrittsforderungen gegen den Chef des US-Flugzeugbauers hätten nun gefruchtet. CEO Dennis Muilenburg gebe nach dem weiterhin ungelösten Debakel um den Typ 737 Max auf. Zum Nachfolger habe der Airbus-Rivale den bisherigen Verwaltungsratschef David Calhoun ernannt. Er solle den Vorstandsvorsitz ab 13. Januar übernehmen.Muilenburg habe wegen seines Krisenmanagements nach zwei Abstürzen von 737-Max-Maschinen, bei denen insgesamt 346 Menschen gestorben seien, heftig in der Kritik und sei bereits länger mit Rücktrittsforderungen konfrontiert gewesen. Boeing stehe im Verdacht, die Unglücksflieger im Wettrüsten mit Airbus überstürzt auf dem Markt gebracht und die Sicherheit vernachlässigt zu haben. Der US-Konzern weise dies zurück, habe jedoch Fehler und Pannen eingeräumt. Das 737-Max-Debakel sei für Boeing eine enorme Belastung, die bereits immense Kosten, große Imageschäden, mehrere Ermittlungen und hohe Klagerisiken verursacht habe.Solange die Zukunft des gewinnträchtigen Volumen-Modells 737 Max für Boeing nicht geklärt sei, bleibe Airbus auf jeden Fall die bessere Alternative. Selbst mutige Anleger sollten sich bei Boeing derzeit zurückhalten. Sowohl die 50- als auch die 200-Tage-Linie würden abwärts zeigen. Immerhin habe die Boeing-Aktie die Unterstützung beim August-Tief bei knapp unter 320 USD zuletzt verteidigen können, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.12.2019)