Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Das Papier des US-Flugzeugbauers habe am Mittwoch den freien Fall der vergangenen Wochen noch beschleunigt. Die Boeing-Aktie habe 17% verloren und sei erstmals seit Juli 2017 unter die 200-USD-Marke gefallen. Die Kursverluste in den vergangenen drei Wochen würden sich damit auf mehr als 40% belaufen. Mit dem Kurseinbruch sei der Börsenwert am Mittwoch um mehr als 20 Mrd. USD gesunken.Das Unternehmen rufe eine knapp 14 Mrd. USD schwere Kreditlinie bei Banken vollständig ab, um sich gegen die Belastungen durch das Coronavirus zu stemmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichte. Boeing habe die Kreditlinie im vergangenen Monat von einem Bankenkonsortium erhalten, um die mit dem 737 Max verbundenen hohen Mittelabflüsse zu finanzieren.Außerdem sei bekannt geworden, dass Air Canada im Februar elf Bestellungen des Krisenjets 737 Max gestrichen habe. Das verhagele Boeing die Auslieferungsbilanz für den vergangenen Monat: 18 Bestellungen stünden 46 Stornierungen gegenüber.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: