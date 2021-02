Boeing werde noch Jahre brauchen, bis die Folgen der Coronakrise und des Debakels um seine 737 Max verarbeitet seien. Langfristig müsse sich der US-Flugzeugbauer aber wie auch der auf Jahre ausgebuchte Rivale Airbus kaum ernsthafte Sorgen um mangelnde Bestellungen machen. DER AKTIONÄR bevorzugt die Airbus-Aktie, da deren Probleme relativ gesehen kleiner sind und der Auftragsbestand größer ist, so Martin Mrowka von "Der Aktionär" zur Boeing-Aktie. (Analyse vom 09.02.2021)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Am Montag habe Rivale Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) Zahlen über Flugzeugauslieferungen veröffentlicht, nun folge Boeing. Der US-Flugzeugbauer habe im vergangenen Monat 26 Maschinen an Kunden ausliefern können, fünf mehr als Airbus. Doch anders als beim europäischen Konkurrent seien wieder Aufträge storniert worden. Und die Großraum-Flieger würden Probleme machen.Boeing habe im Januar sechs Stornierungen verkraften müssen, darunter zwei über im Dezember vom Flugverbot befreite 737-Max-Maschinen. Weitere 11 Max-Bestellungen würden als unsicher eingestuft. Immerhin vier Neu-Bestellungen seien eingegangen. Es handle sich um Fracht-Jumbos vom Typ 747-8.Der Auftragsbestand an bestellten, aber noch nicht ausgelieferten von Boeing-Flugzeugen habe sich zum Monatsende auf 4.016 belaufen, darunter routinemäßige Anpassungen für Bestellungen, die das Unternehmen noch als gefährdet ansehe.Konkurrent Airbus habe im ersten Monat des Jahres weder Neubestellungen noch Stornierungen verzeichnet. Auch beim Auftragsbestand sehe es bei Airbus besser als bei Boeing aus: Ende Januar habe sich dieser auf 7.163 Maschinen belaufen.Probleme habe Boeing nach wie vor bei seinen "Dreamliner". Die Übergabe von Großraumjets vom Typ 787 an Kunden verzögere sich erneut. Erst im Laufe des ersten Quartals solle die Auslieferung wieder aufgenommen werden. Für Februar werde prognostiziert, "nur sehr wenige, wenn überhaupt" auszuliefern.Trotz der mageren Nachrichten zeige sich die Boeing-Aktie im Handel an der Wall Street stabil. Der Kurs gewinne 1,5 Prozent auf 215 Dollar. Bei 214,60 Dollar verlaufe die 50-Tage-Linie.Einen kleineren Dämpfer müssten sowohl Boeing als auch Airbus verkraften. Die Fluggesellschaft Singapore Airlines habe sich wegen der Corona-Pandemie mit den Flugzeugbauern auf eine spätere Auslieferung bestellter Jets geeinigt. Zudem habe das Unternehmen Bestellungen über 14 Boeing-Langstreckenjets vom Typ 787 "Dreamliner" in einen Auftrag über 11 Exemplare des größeren Modells 777-9 umgewandelt, wie Singapore Airlines mitgeteilt habe.Insgesamt verschiebe Singapore Airlines damit den Angaben zufolge Ausgaben von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro aus den Geschäftsjahren 2020/21 bis 2022/23 auf spätere Jahre.Den geänderten Verträgen zufolge würden sich die Bestellungen der Fluggesellschaft beim europäischen Hersteller Airbus jetzt auf 35 Mittelstreckenjets aus der A320-Familie und 15 Großraumjets vom Typ A350 belaufen. Bei dem US-Konzern Boeing habe das Unternehmen 31 Mittelstreckenjets der 737-Reihe, 20 Exemplare der 787-Familie und 31 Maschinen vom Typ 777-9 bestellt. Bei Letzterem handle es sich um die als "777X" bekannte Neuauflage des langjährigen Verkaufsschlagers 777.