Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

162,74 EUR -6,80% (21.03.2022, 11:58)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

192,83 USD +1,39% (18.03.2022)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing habe in den vergangenen drei Wochen rund sechs Prozent verloren. Heute stehe der im Dow Jones gelistete Flugzeugbauer bereits im vorbörslichen US-Handel massiv unter Druck. Grund sei eine große Katastrophe: Ein Flugzeug der chinesischen Fluggesellschaft Eastern Airlines mit mehr als 100 Insassen an Bord sei in Südchina abgestürzt.Wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtet habe, sei das Unglück in der Nähe von Wuzhou in der südchinesischen Region Guangxi passiert. Über Opfer und Umstände des Unglücks sei zunächst nichts bekannt geworden. Bei der Maschine habe es sich um eine Boeing 737-800NG gehandelt.Das Flugzeug mit der Flugnummer MU5735 sei nach ersten Angaben auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong gewesen. Bergungstrupps seien zusammengestellt und zum Unglücksort im Kreis Teng entsandt worden, wie Staatsmedien berichtet hätten.Die Luftfahrtbehörde in Peking habe den Absturz bestätigt. Es seien 132 Menschen an Bord gewesen, einschließlich neun Besatzungsmitglieder. In ersten Berichten sei noch von 133 Insassen die Rede gewesen. Der Absturz sei in einem entlegenen und hügeligen Gebiet des Kreises Teng rund 300 Kilometer von Guangzhou passiert.Aufgrund der Katastrophe im Reich der Mitte dürfte Boeing in der kommenden Zeit weiter unter Druck geraten. Auch das charttechnische Bild trübe sich mit Blick auf das heutige, sich abzeichnende Kursminus weiter ein.Anleger machen besser einen Bogen um die Aktie, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2022)Mit Material von dpa-AfX