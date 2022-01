Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (26.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der einst größte Flugzeugbauer der Welt habe am Mittwoch vor US-Börsenstart neue Geschäftszahlen vorgelegt. Die Corona-Krise und anhaltende Probleme beim Langstreckenjet 787 "Dreamliner" hätten Boeing im vergangenen Jahr einen weiteren Milliardenverlust eingebrockt. Trotz der Enttäuschung steige die Boeing-Aktie jedoch.Obwohl der Umsatz nach dem ersten Corona-Jahr nun um sieben Prozent auf 62,3 Milliarden Dollar gestiegen sei, habe das Unternehmen deutlich schlechter abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Mit 4,3 Milliarden US-Dollar sei der Verlust aber fast zwei Drittel niedriger ausgefallen als ein Jahr zuvor, habe der Airbus-Rivale am Mittwoch in Chicago mitgeteilt.Teuer habe vor allem der Auslieferungsstopp beim "Dreamliner" zu Buche geschlagen: Boeing habe in diesem Zuge eine Belastung von 3,5 Milliarden Dollar verbucht. Die außerordentlichen Kosten bei dem Modell dürften mit rund 2 Milliarden Dollar etwa doppelt so hoch ausfallen wie bisher geschätzt.Die "Dreamliner"-Produktion solle vorerst auf einem äußerst niedrigen Niveau bleiben und erst nach Wiederbeginn der Auslieferungen schrittweise auf fünf Maschinen pro Monat steigen.Die Geschäftszahlen würden verdeutlichen, dass Boeing weiterhin unter den Krisenfolgen leide. Kurzfristig sei dennoch eine zwischenzeitliche Kurserholung möglich. Charttechnisch treffe der Dow Jones-Wert bei etwa 225 Dollar auf Widerstand in Form der 200-Tage-Linie sowie des seit vergangenem Frühjahr intakten Abwärtstrends.Für Trader ist die Aktie eine spekulative Chance, so Martin Mrowka. Alle anderen sind mit Marktführer und "Aktionär"-Empfehlung Airbus besser bedient. (Analyse vom 26.01.2022)Mit Material von dpa-AFX