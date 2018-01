Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

268,00 Euro -0,19% (11.01.2018, 14:30)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 321,30 +0,32% (11.01.2018, 14:39, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(11.01.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Seth Seifman von J.P. Morgan Securities:Seth Seifman, Analyst von J.P. Morgan Securities, empfiehlt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) weiterhin eine Übergewichtung des Titels.Trotz des starken Startes in das neue Jahr rechnen die Analysten von J.P. Morgan Securities bei den Aktien von Boeing Co. mit zweistelligem Aufwärtspotenzial.Auf Grund der Steuerreform in den USA seien die Prognosen für die Gewinne und Free Cash flows angehoben worden. Analyst Seth Seifman setzt das Kursziel für die Boeing-Aktie von 325,00 auf 360,00 USD herauf.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "overweight" ein.Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:269,00 Euro +1,51% (11.01.2018, 13:39)