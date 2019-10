XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

295,75 Euro -9,50% (21.10.2019, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

295,85 Euro -4,02% (21.10.2019, 16:25)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 329,62 -4,18% (21.10.2019, 16:25)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.10.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Rajeev Lalwani von Morgan Stanley:Aktienanalyst Rajeev Lalwani von der Investmentbank Morgan Stanley rät laut einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Schlagzeilen hinsichtlich des Informationsaustauschs zwischen zwei Mitarbeitern von Boeing Co., die auf Probleme mit der Steuerungsautomatik bei der 737 MAX hindeuten würden und Kursverluste ausgelöst hätten, könnten sich als Fehlalarm erweisen, so die Analysten von Morgan Stanley.Der Konzern habe dem Justizministerium die Unterlagen bereits zu einem früheren Zeitpunkt zugänglich gemacht. Insofern habe es keine neuen Erkenntnisse gegeben.Die Kursrückgänge beim Freitag sind nach Ansicht des Analysten Rajeev Lalwani eine Übertreibung gewesen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: