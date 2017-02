Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

Die Analysten von Buckingham Research sind der Auffassung, dass im Aktienkurs von Boeing Co. bereits ein perfektes Szenario eingepreist sei. Auf Basis eines Vergleichs der vergangenen Wirtschaftszyklen sollte die Boeing-Aktie aktuell mit einer Free Cash flow-Multiple von 10 bis 12 notieren, was einem Kursniveau von rund 140 USD entspreche.Obwohl der Free Cash flow von Boeing in 2017 die Marke von 14 USD pro Aktie wohl nicht verfehlen werde. Allerdings seien in den Jahren danach wahrscheinlich kaum Steigerungen möglich. Abwärtskorrekturen bei den Konsensschätzungen dürften auf dem Aktienkurs drücken.Die Aktienanalysten von Buckingham Research stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "underperform" zurück, heben aber das Kursziel von 100,00 auf 140,00 USD an.