Für den "Aktionär" bleibt die Aktie von Block daher vorerst ein Watchlist-Kandidat - ein Widereinstieg drängt sich nicht unmittelbar auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.05.2022)



Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Block.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Block Inc.:



Block Inc. (ehemals Square Inc.) (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) ist ein global tätiges Technologieunternehmen mit Schwerpunkt Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus Square, Cash App, Spiral, TIDAL und TBD54566975. Das Unternehmen entwickelt Tools, mit denen mehr Menschen Zugang zur Wirtschaft bekommen. Square unterstützt Verkäufer bei der Durchführung und Vergrößerung ihrer Geschäftstätigkeiten mit seinem integrierten Ökosystem aus Handelslösungen, Business-Software und Bankingservices. Mit Cash App kann jeder leicht Geld senden, ausgeben oder in Aktien oder Bitcoin investieren. Spiral (vormals Square Crypto) entwickelt und finanziert kostenlose Open-Source-Bitcoin-Projekte. Künstler nutzen TIDAL, um unternehmerischen Erfolg zu haben und sich auf umfassendere Weise mit ihren Fans zu verbinden. TBD54566975 arbeitet an einer offenen Entwicklerplattform, mit der der Zugang zu Bitcoin und anderen Blockchain-Technologien einfacher wird, ohne dass man eine Institution durchlaufen muss. (06.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Block-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Block Inc. (ISIN: US8522341036, WKN: A143D6, Ticker-Symbol: SQ3, NYSE-Symbol: SQ) unter die Lupe.Das US-Fintech Block (ehemals Square) habe im ersten Quartal einen heftigen Umsatz- und Gewinnrückgang erlitten. Die starke Performance der beliebten Finanz-App "Cash" und ein optimistischer Ausblick hätten im nachbörslichen Handel am Donnerstag aber dennoch für ein Kursfeuerwerk gesorgt. Inzwischen sei die Euphorie aber wieder weg.Die Zahlen für das erste Quartal, die Block am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss vorgelegt habe, würden sich wohl am besten als durchwachsen beschreiben lassen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um rund 22 Prozent auf 3,96 Milliarden Dollar gesunken und habe damit unter den Erwartungen der Analysten gelegen, die im Schnitt lediglich einen Rückgang auf 4,15 Milliarden Dollar auf dem Zettel gehabt hätten.Maßgeblich zum Rückgang der Erlöse beigetragen habe allerdings das Bitcoin-Geschäft innerhalb der "Cash"-App, das zwar umsatzstark, aber margenschwach sei. Aufgrund der zuletzt eher mauen Entwicklung am Kryptomarkt habe das Interesse der Nutzer nachgelassen, wodurch die sich der gesondert ausgewiesene Bitcoin-Umsatz auf 1,73 Milliarden Dollar halbiert habe. Um den Bitcoin-Effekt bereinigt sei der Netto-Umsatz um 44 Prozent auf 2,23 Milliarden Dollar gestiegen.Das Volumen der über die Plattform von Block abgewickelten Transaktionen (GPV) sei um 31 Prozent auf 43,5 Milliarden Dollar geklettert. Die Analysten hätten im Vorfeld durchschnittlich mit 45,3 Milliarden gerechnet.Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA) habe mit 195 Millionen Dollar deutlich über den Erwartungen der Wall Street von 136 Millionen Dollar gelegen. Unter dem Strich sei Block mit einem Minus von 204 Millionen Dollar beziehungsweise 38 Cent pro Aktie in die Verlustzone gerutscht. Auf bereinigter Basis sei der Gewinn pro Aktie um 56 Prozent auf 18 Cent zurückgegangen. Analysten hätten im Schnitt ein bereinigtes EPS von 20 Cent erwartet.Positiv gestimmt habe Anleger und Analysten die starke Entwicklung der "Cash"-App - die sich nach Unternehmensangaben auch zu Beginn des zweiten Quartals fortgesetzt habe. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sei der Netto-Umsatz der Sparte im April um rund 15 Prozent gestiegen - ohne Berücksichtigung der Afterpay-Übernahme.Ungeachtet des herausfordernden Marktumfelds mit hoher Inflation und steigenden Zinsen habe man bislang keine negativen Auswirkungen auf die Konsumausgaben der Nutzer beobachtet, habe Finanzchefin Amrita Ahuja bei einer Analystenkonferenz im Anschluss an die Bilanzvorlage erklärt.Für die folgenden Quartale habe sie zudem sequentielle Anstiege des Bruttogewinns in der Händler-Sparte (Square) und dem Geschäft mit der "Cash"-App in Aussicht gestellt. Auf einen detaillierteren Ausblick für das Gesamtjahr habe das Unternehmen allerdings verzichtet.Die Block-Aktie habe am Donnerstag im nachbörslichen Handel mit einem Kurssprung um bis zu 10 Prozent auf die Zahlen und die Aussagen zur künftigen Entwicklung reagiert. Im sehr schwachen Gesamtmarkt habe sie im regulären Handel an der Wall Street zuvor jedoch fast ebenso viel verloren. Nach anfänglichen Gewinnen zum Handelsstart am Freitag sei sie anschließend erneut spürbar unter Druck geraten und notiere inzwischen wieder im Bereich des Donnerstagsschlusskurses.Die Anleger würden sich offenbar schwer damit tun, das jüngste Zahlenwerk einzuordnen. Die schwachen Vorgaben vom Gesamtmarkt sowie die große Ungewissheit hinsichtlich der weiteren Zins-und Konjunkturentwicklung würden das Übrige tun.