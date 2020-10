Köln (www.aktiencheck.de) - Meiner Einschätzung nach könnten die Wähler erwarten, dass eine Biden-Administration der Kontrolle der Pandemie eine höhere Priorität einräumen würde, so Chris Iggo, CIO Core Investments bei AXA Investment Managers.In eine Phase, in der die europäischen Volkswirtschaften auf einem niedrigeren Niveau als Ende 2019 stünden, würden neue Corona-Beschränkungen auferlegt. Die Sektoren, auf die sich die neuen Beschränkungen konzentrieren würden, seien diejenigen, die bereits durch frühere Maßnahmen und Veränderungen im Verbraucherverhalten getroffen worden seien. Es sei wahrscheinlich, dass noch mehr Unternehmen schließen würden, die Arbeitslosigkeit weiter ansteige und die Haushaltseinkommen und -ausgaben einen weiteren Schlag erleiden würden. Eine Verschlechterung der Kreditvergabe sei im Unternehmens- und Haushaltssektor wahrscheinlich, und das bereite einem Bankensystem Kopfschmerzen, das bereits mit einem wenig hilfreichen Zinsumfeld zu kämpfen habe.Nach einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts, der für das Vereinigten Königreich stärker ausgefallen sei als für die meisten der eigenen Handelspartner, erscheine es nicht sehr vernünftig, den Export an diese Partner zu erschweren. Es sei schwer gegen die Ansicht zu argumentieren, dass britische Firmen durch eine solche Entwicklung sowohl auf der Kosten- als auch auf der Einnahmenseite getroffen werden könnten. Der erfolgreiche Umgang mit der Pandemie und die Aushandlung des größten Handelsabkommens in der modernen Geschichte - dem Brexit-Deal - wäre für jede Regierung eine Herausforderung, erweise sich aber für die derzeitige britische Regierung als außerordentlich schwierig. Obwohl britische Aktien relativ gesehen billig seien, gebe es derzeit kaum Meldungen, die internationale Vermögensverwalter in Bezug auf das Vereinigte Königreich ermutigen würde, ihre Gewichtung von UK-Titeln zu erhöhen. (21.10.2020/ac/a/m)