Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Black Diamond Therapeutics-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Black Diamond Therapeutics Inc. (ISIN: US09203E1055, WKN: A2PYWB, NASDAQ Ticker-Symbol: BDTX) unter die Lupe.Das Debüt für den Onkologie-Spezialisten Black Diamond Therapeutics an der US-Tech-Börse NASDAQ könne sich absolut sehen lassen. Ausgehend vom Ausgabepreis bei 19 Dollar sei die Aktie zwischenzeitlich auf 40,00 Dollar nach oben geschnellt. Der Schlusskurs am ersten Handelstag habe bei unglaublichen 39,48 Dollar gelegen."Der Aktionär" habe gestern bereits vor dem gestarteten Handel über das hochinteressante Unternehmen berichtet. Die Biotech-Gesellschaft fokussiere sich auf die Forschung und Entwicklung präzisionsonkologischer Ansätze. Das fortgeschrittenste Projekt, BDTX-189, solle im ersten Halbjahr 2020 in eine klinische Phase-1/2-Studie überführt werden. Black Diamond Therapeutics setze auf eine eigene Plattform."Der Aktionär" wird Sie zu Black Diamond Therapeutics auf dem Laufenden halten und die weiteren Entwicklungen beobachten. Auf dem aktuellen Niveau ist die Aktie kein Kauf, so Michel Doepke. (Analyse vom 31.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link